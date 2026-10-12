Le constat est saisissant : loin de jouer leur rôle de moteurs de développement, bon nombre d’élites politiques, économiques et intellectuelles se sont détournées de leurs devoirs citoyens et patriotiques pour se consacrer à la préservation de leurs intérêts égoïstes.

1. L’égoïsme des élites : le syndrome de la « bouche pleine »

Si vous voyez une élite intellectuelle qui bavarde encore beaucoup au Cameroun, cela signifie qu'elle n'a pas encore la "bouche pleine". De façon générale, l’égoïsme des élites se manifeste dès lors qu’elle accède à de hautes responsabilités sociales. On observe que leurs fiefs sont oubliés malgré leur prestige : Il n'est pas rare d'observer des hauts dignitaires de la République regagner leur village natal lors des fêtes ou des campagnes électorales dans des convois de véhicules tout-terrain luxueux, parce que les axes routiers menant à leur propre localité sont totalement impraticables. L’ascension sociale est fréquemment perçue comme un bouclier individuel. Au lieu d'investir dans des structures scolaires ou sanitaires durables pour le village, l'effort est concentré sur l'extraction de la famille nucléaire du besoin local, laissant le reste de la communauté dans un dénuement structurel. La déception des villageois fait dire dans l’imaginaire populaire que : « Envoyer un enfant à l’école, c’est aiguiser ses dents pour mieux le préparer à manger seul ».

2. L’accumulation de mauvaises décisions et la capture des politiques publiques

Alors qu’elles disposent de toutes les clés d'analyse pour engager le pays sur la voie de l'industrialisation et de la souveraineté économique, les élites administratives et économiques ont souvent fait le choix de la facilité et du compromis d'intérêts. Ils ont engagé le pays sur le chemin d’une politique industrielle extravertie : En dépit des discours sur le « consommons local » et la « substitution aux importations », plusieurs milliers de milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour importer du riz, du blé ou du poisson, au lieu de financer massivement les filières agropastorales locales. Cela fait dire à l’imaginaire populaire que ce comportement relève de la pure méchanceté surtout que l’on observe, en plus, une fuite des capitaux et le choix des investissements à l’extérieur du pays. Tandis que le système de santé et le réseau éducatif public manquent de moyens essentiels, les élites privilégient les évacuations sanitaires à l'étranger et la scolarisation de leur progéniture dans de grandes écoles étrangères. Cela fait dire que ce sont les enfants des « pauvres » que l’on abandonne dans des infrastructures rudimentaires au pays. Au lieu de construire le pays, l’élite dirigeante détourne les deniers publics pour "situer" leurs enfants et proches à l’étranger. De nos jours, chacun cherche à se sauver et à sauver sa famille dans l’émigration massive au Canada ou aux Etats-Unis, abandonnant le pays dans l’incertitude. Celles et ceux qui devaient se battre pour le changement indiquent vouloir « voir leurs enfants grandir ». C’est ça la trahison ! Pire, on observe la reconduction des modèles de dépendance hérités de l’esclavage et de la colonisation. Cela se concrétise par poursuite de la signature ou du maintien d'accords commerciaux défavorables, ainsi que la dépendance accrue vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux sur des projets structurants (énergie, infrastructures routières dont les chantiers s'éternisent pendant des décennies). Cest l'illustration parfaite d’une gouvernance alignée sur des impératifs externes plutôt que sur l'intérêt national.

3. Guerres d'égos et paralysie du changement

Un proverbe africain dit que « lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent ». Au Cameroun, le paysage politique et social offre le spectacle d'une élite fragmentée, où la quête de leadership personnel l'emporte sur l'intérêt général. On observe l'impossibilité des coalitions même au sein d'une même famille politique. La promotion de l'idée d'une candidature unique ou d'une plateforme commune est toujours vouée à l’échec. On observe que la rivalité entre leaders et les querelles de préséance conduisent systématiquement à la multiplication des candidatures et des partis politiques, ce qui disperse les voix de l'alternance. Au Cameroun, chacun veut être président et finalement, personne ne devient président, ce qui relève de la politique de la terre brûlée. Pire, le repli identitaire est utilisé comme une arme politique. Pour défendre leurs positions administratives ou politiques, certaines élites n'hésitent pas à instrumentaliser la fibre communautaire ou régionale, opposant les populations les unes aux autres plutôt que de mutualiser leurs forces autour d'un projet de société partagé.

4. Les gens n’en peuvent plus !

Outre l'égoïsme, les erreurs de cap et les luttes de pouvoir, on observe que la fracture entre les élites et le peuple ne fait que s’accentuer. L’opposition politique est aussi devenue un establishment. La pensée unique de l’opposition s'installe confortablement. Une certaine élite se passe pour directeur de conscience. Au fil des ans, elle n’agit pas sur le terrain pour que le pays avance ; elle se contente de donner des leçons et de donner de bons ou de mauvais points. L’extinction de la pensée critique et le suivisme intellectuel ont plombé le pluralisme politique camerounais. Une partie importante des intellectuels a délaissé le débat d'idées constructif pour se mettre au service de stratégies de positionnement, renonçant ainsi à leur rôle de vigie citoyenne. Cela a fait naître l’idée selon laquelle les « docteurs et les professeurs » ne servent à rien ! La déconnexion face à la précarité des jeunes est saisissante. Face à un chômage important et à la tentation de l'émigration clandestine chez la jeunesse, les réponses proposées demeurent souvent théoriques ou limitées à des initiatives ponctuelles, sans transformation structurelle du marché de l'emploi. La gestion contestée des finances publiques ne gêne personne. Le chien aboie mais, la caravane passe.

C’est clair qu’il faut un nouveau contrat social. Pour rompre avec cette dynamique et répondre aux aspirations des populations camerounaises, il devient indispensable de faire émerger une nouvelle génération de dirigeants guidés par l'éthique du service public, le sens de la redevabilité et la recherche constante de l'intérêt général. Le développement du Cameroun repose sur la capacité de ses forces vives à privilégier l'action collective au détriment des privilèges individuels.

Il se pourrait que nous n’ayons pas de choix.

Louis Marie Kakdeu, MPA, PhD & HDR

Deuxième Vice-Président National du SDF