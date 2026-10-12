Organisé conjointement par le Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine et l'association Droits pour tous, le séminaire de Bruxelles qui a débuté le 5 octobre dernier, réunit les représentants des associations de défenses des droits humains et d’experts spécialisés.

Le lancement officiel de ce séminaire a eu lieu le 5 octobre dernier à l'Université Libre de Bruxelles.

Près de 80 personnes assistent à cet événement dont une quinzaine par le biais d'une vidéo conférence. À cette occasion, plusieurs acteurs impliqués dans les droits humains ont pris la parole : Emilie Mwamba de l’association Fesade du Congo RDC,Dr Cletus Ekweffi, agent principal du programme pour la Nigerian Community Defense; Vincent de Ketelaer, conseiller juridique du Réseau Belge pour le Droit international humanitaire, R. Fanmeni, de l’association Partage au Cameroun; Ondeng Fred, président du Conseil de la Coopération du Gabon; Yveline Maes, enseignante à l'Université du Québec à Montréal.

Ce lancement a été suivi d'une activité scientifique, animé par Hugues Seumo de la Belgique et à laquelle trois conférenciers ont présenté des communications sous différentes thématiques : - Pour que le local participe à la défense des droits humains, - Quand la société civile s'organise pour se donner de l’impulsion à tout apport lié à la défense des personnes dont les libertés sont restreintes ! - Développer des synergies dans les initiatives de développement et de la démocratie..

La présentation ainsi faite de la gestion scientifique et moderne des projets liés au genre a étalé au grand jour toutes les lacunes et les manquements des pouvoirs publics africains dans l’accomplissement de leur mission régalienne.

Dr Ibrahim Aboubakar, président de l'association Droits pour tous qui reçoit le séminaire doit en avoir tiré de précieux enseignements pour les projets futurs de son association .

Le séminaire prendra fin le lundi 12 octobre par un point de presse que vont donner les principaux animateurs des travaux.