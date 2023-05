CAMEROUN :: Election présidentielle 2025 : Franck Biya et les exclus du SDF sur les startings blocks. :: CAMEROON

La succession au palais présidentielle de Yaoundé reste dans l’actualité des journaux. Avec des tractations dans les coulisses politiques. Avec pour principal enjeu l’élection présidentielle 2025. Franck Biya et les exclus du SDF sont sur les startings blocks.

Au sujet justement de la Présidentielle 2025, Première Heure, un journal paraissant à Douala, la capitale économique écrit que « Le front anti Franck se dévoile ». Le pouvoir de Yaoundé est mis à rude épreuve depuis que l’opposition se déploie à partir de la sortie médiatique de Maurice Kamto, favorisée par une ‘’ autorisation expresse ‘’ de Ferdinand Ngoh Ngoh. Le front anti Franck se dévoile enfin pour l’élection présidentielle qui pointe à l’horizon 2025. Le G25 conduit par la coalition Franck Biya met le paquet à l’objet de battre en brèche le candidat choisit par le prochain congrès du RDPC. Ça s’annonce chaud devant.

A Tokombéré, le fief politique du président de l’assemblée nationale, on se prépare et « L’après Cavayé fait déjà des étincelles ». Le journal Sans Détour explique qu’Une violente manifestation a secoué la ville d’origine du président de l’Assemblée nationale, le mercredi 10 mai dernier, causant des dommages jusqu’à la sous-préfecture. Au-delà des images, les analystes éclairés y perçoivent les enjeux de la succession de Cavayé Yéguié Djibril, encore en vie mais très fatigué, pour le contrôle du jeu politique dans le Mayo Sava, et son remplacement à la tête de la chefferie de Mada.

Au sein du Social Democratic Front SDF, le principal parti de l’opposition une partie des militants donne de la voix. Le quotidien La Nouvelle Expression indique que « Les exclus révèlent leurs intentions ». « Le Groupe des 27 » . Qui s’appelle désormais le « Groupe des cadres qui œuvrent pour le retour aux fondamentaux du Sdf originel et du changement au Cameroun » , donne des consignes de boycott à ses partisans pour la fête du 20 mai. Mais lève surtout un large voile sur son avenir politique.

Ailleurs, les Accident de la circulation refont surface avec « La danse macabre du MINTRANSPORTS ». Le journal Reperes explique. Alors que le nombre de décès sur les principaux axes va crescendo, d’année en année, Jean Ernest Masséna Ngallé manque à ses obligations professionnelles et propose plutôt des mesures soporifiques, en déphasage avec les exigences techniques, allant de la suspension du permis de conduire à la fermeture temporaire des compagnies incriminées. Le Cameroun, qui a enregistré 3000 morts en 2021 sur ses tronçons accidentogènes, niveau jamais atteint dans l’histoire du pays, a urgemment besoin d’une véritables stratégie de prévention routière, mieux adaptée, pour mettre fin aux hécatombes.

Au sujet de cette Suspension de touristique le quotidien Mutations estime qu’il s’agit d’une « Polémique à bord ». Le Groupement des transporteurs terrestres plaide pour un allègement de la sanction d’un mois, des leaders d’opinion montent au créneau, le ministre des Transports droit dans ses bottes.