CAMEROUN :: Bouquet TV : Startimes et Dash TV signent un contrat de distribution :: CAMEROON

StarTimes Cameroun, l’opérateur de télévision numérique représenté par son directeur général Henri Liu, a signé hier mardi un contrat de licence de distribution avec Dash Media de Bonny Dashaco, son Président Directeur Général.

La cérémonie s’est déroulée au siège du groupe Dashaco à douala, en présence des proches collaborateurs et d’un parterre de journalistes. Le contrat prévoit l’intégration dans les plus brefs délais, de la chaîne de télé Dash News dans les bouquets satellitaires de StarTimes.

Dash News propose une information multi-générationnelle, traite l'information pour les familles et tous les âges avec des programmes dédiés. Les téléspectateurs ont droit à des informations, des analyses, des reportages en plus de vivre les plus grands événements à travers le monde.

Pour Henri Liu, DG de StarTimes Cameroun, « Dash News est une chaîne qui a une croissance admirable et qui a résolument sa place dans l’univers médiatique camerounais. Nos abonnés pourront profiter de la diversité et de la qualité des informations de cette chaîne, à travers nos bouquets à bas prix.

Fort de son potentiel, StarTimes qui compte plus de 13 millions d’abonnés en Afrique, permettra à Dash News de toucher une audience plus large, tant sur notre plateforme satellitaire que sur notre application StarTimes On. L’ajout de cette chaîne nous permettra aussi de toucher davantage le marché anglophone, pour qui nous avons de grandes ambitions »