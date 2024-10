ARABIE SAOUDITE :: AL-Shabab FC en duel devant Al Nassr club :: SAUDI ARABIA

Le temps sera très reluisant sur le terrain du KING FAHD STADIUM de RUJADH lors des rencontres de la 7ème journée de la LIGUE PROFESSIONNELLE d’Arabie Saoudite où une affiche attend les amoureux du ballon rond. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des clubs en présence et surtout de l’enjeu de cette rencontre au classement. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

Dans le face-à-face AL-SHABAB FC (SA) – AL NASSR CLUB saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end satisfaisant et plaisant. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des résultats des deux clubs qui sont en concurrence pour le titre cette saison.

Avec sa cote de 1.60, AL NASSR CLUB troisième au classement part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui aura son mot à dire en faisant la différence sur le terrain et réalisant un bon résultat pour obtenir les trois points mis en jeu. Les coéquipiers de SADIO MANE auront l’opportunité de prendre l’avantage sur un des concurrents et le mettre à bonne distance de lui avec un résultat satisfaisant et conforter leur place au classement et pour la suite.

Mais il faudra faire attention à AL-SHABAB FC (SA) quatrième au classement avec sa cote de 4.11 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser à domicile devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat ce qui lui permettra de passer devant ce dernier. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de NADER ABDULLAH AL SHARANI qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif cette saison sportive et espérer faire une meilleure rencontre et pourquoi ne pas surprendre. Pour cette 42ème opposition entre les deux clubs avec 17 victoires pour AL NASSR CLUB contre 13 victoires pour AL-SHABAB FC et 11 matchs nuls il faudra s’attendre à un autre duel épique.

