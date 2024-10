AFRIQUE :: SUR LE RING DU DESTIN : LE RETOUR DE FRANCIS NGANNOU :: AFRICA

Notre compatriote, Francis Ngannou, s’apprête à faire un retour sur le devant de la scène après une épreuve difficile dans l’arène de la boxe anglaise. Lors de son dernier combat, il avait croisé le fer avec un adversaire redoutable, un boxeur anglais d’origine nigériane, qui parvint à le stopper. Pourtant, Ngannou avait déjà captivé le monde entier avec ses premières apparitions dans cette catégorie, allant même jusqu’à ébranler le champion en titre, celui-là même qui, avec assurance, avait promis de lui donner une « leçon de boxe ». La surprise fut totale lorsque, contre toute attente, Ngannou tint tête jusqu’au bout, suscitant l’admiration planétaire.

Ovationné jusqu’en Côte d’Ivoire, il goûta aux délices de la reconnaissance d’un pays frère. Quelques mois plus tard, animé par cet engouement, Ngannou retourna sur le ring. Mais cette fois-ci, le destin ne fut pas clément. Il affronta un ancien, lui aussi de retour sur les devants de la scène, avec pour seul objectif de réduire au silence le colosse camerounais. Ce combat fut un coup dur : Ngannou, pour la première fois de sa carrière, subit une défaite humiliante, frappé par une bastonnade qui le laissa meurtri, ses ambitions furent effleurées profondément. Disparu momentanément de la scène, le voilà pourtant prêt à revenir, dans son domaine de prédilection, avec la rage et la détermination qui le caractérisent. Cette fois, c’est Renan Ferreira qu’il rencontrera, un adversaire redoutable, pour le titre de champion du monde poids lourds de la PFL.

Le duel s’annonce titanesque. Mais une question persiste : Ngannou a-t-il encore l’éclat de ses jours glorieux ? Ses réflexes de grand lutteur sont-ils toujours aussi aiguisés, ou est-il temps pour lui de raccrocher les gants et de tourner la page sur cette carrière qui l’a tant fait rêver ? Pourquoi continuer à frapper pour survivre, alors qu’il a déjà touché le sommet, obtenu tout ce qu’il pouvait espérer de cette aventure colossale ? Un nouveau défi se dresse devant lui. Le Camerounais relèvera-t-il une fois de plus le gant ? Et, qui sait, retournera-t-il un jour sur les rings de la boxe anglaise, avec l’espoir de ne jamais croiser la route de Joshua à nouveau ? Le temps nous le dira, mais une chose est sûre : l’épopée de Francis Ngannou est loin d’être terminée.