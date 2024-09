ROYAUME-UNI :: Manchester City - Arsenal FC : la bataille pour le trône d’Angleterre s’ouvre en Premier League :: UNITED KINGDOM

Le temps sera agréable ce 22 septembre 2024 à l'ETIHAD STADIUM pour les fans et les amoureux du ballon rond anglais. Pour le compte de la 5ème journée de PREMIER LEAGUE la bataille sera rude sur le terrain.

Dans le face-à-face MANCHESTER CITY – ARSENAL FC profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine flamboyante. Une affiche qui met aux prises deux clubs qui ont des moyens pour être sacré champion de la saison avec des hommes talentueux.

Sérieux prétendant au titre avec sa cote de 1.72, MANCHESTER CITY premier au classement est le favori de ce duel et devra disposer de son adversaire pour obtenir un bon résultat à domicile et ainsi garder son rang de leader. Une belle occasion pour les CITIZENS de donner le ton de ses ambitions cette saison pour ses concurrents et adversaires et ainsi se positionner pour ce début de championnat. Les coéquipiers d’ERLING HAALAND savent qu’ils n’auront pas droit à l’erreur cette saison pour jouer les premiers rôles et dont il faudra tout faire pour avoir la victoire pour garder le cap.

Pour ARSENAL FC deuxième au classement avec sa cote de 4.50, il faudra réaliser un bon match face à un prétendant au titre en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui sera bénéfique pour la suite. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les GUNNERS mais ils tenteront leur chance et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour cette nouvelle saison qui s’annonce âpre et alléchante.

Ce sera la 46ème fois entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec 24 victoires pour les hommes de PEP GUARDIOLA contre 12 victoires pour les poulains d’ARTETA et 9 matchs nuls. Il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

