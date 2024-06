MONDE ENTIER :: Euro 2024 : la Pologne croise le fer contre les Pays-Bas dimanche :: WORLD

Il n’y aura pas de petits matchs lors de la 1ère journée phase de groupes de l’EURO 2024 ce dimanche 16 JUIN 2024 au VOLKSPARKSTATION dans la ville de HAMBOURG en Allemagne. Un affiche ô combien fondamentale pour la course aux meilleures place dans le groupe D opposant deux équipes ambitieuses dans cette compétition qui voudront donner une autre image dans ce rendez-vous continental. Une situation favorable au leader des Paris sportifs qui déroulera le tapis rouge aux meilleurs à travers Supergooal !

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !!!

L’oreiller le plus confortable est une conscience tranquille. N’ayez pas de regret avec Supergooal.

Le duel POLOGNE – PAYS-BAS est le cheval de base pour passer des moments inoubliables cette semaine. Une rencontre qui tiendra ses promesses si l’on s’en tient à la préparation des deux sélections nationales avant cette phase de compétition et qui comptent donner le meilleur d’elles.

Avec sa cote de 1.67, le PAYS-BAS est le favori de ce duel et compte bien le démontrer sur le terrain en faisant la différence pour obtenir un bon résultat devant un adversaire et concurrent qui ne viendra pas en victime résignée et ainsi prendre un bon départ en obtenant un résultat positif . La tâche ne sera pas facile mais le groupe néerlandais a des atouts dans tous les compartiments pour faire face à toute difficulté et a l’habitude de ce genre de rencontre et ne compte pas rater le coche dans ce groupe D pour passer au deuxième tour.

Pour la POLOGNE avec sa cote de 4.90, les choses s’annoncent encore difficiles mais il faudra se donner à fond pour aller créer la surprise devant son vis-à-vis qui fera tout son possible pour briser ses rêves. Les coéquipiers du capitaine ROBERT LEWANDOWSKI qui seront à leur cinquième participation consécutive en phase finale savent bien que chaque rencontre sera une petite finale et se donneront à fond afin de montrer leur savoir-faire sur le terrain et cela passe par une prestation et une performance exceptionnelle au cours de cette première rencontre.

Ce sera une rencontre de prestige à ne point manquer car c’est le 6ème face-à-face entre les deux équipes, avec 4 victoires pour les ORANGES et 1 match nul.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, EURO 2024, PAYS-BAS