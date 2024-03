Cameroun :: Le Prix Du Kg De Cacao Augmente. Le Soutien À Paul Biya Augmente. :: Cameroon

La presse annonce un ciel sans nuage entre Paul Biya, président de la République et Cavaye Djibril, le président de l’Assemblée Nationale. Des milliards pour moderniser le réseau routier. La presse est dans les kiosques.

Info Matin parle du Cameroun sur le toit du monde avec « Le Kg de cacao à 4225F » un record mondial. Avec un zeste de campagne électorale, le journal precise que Le communiqué du ministre du Commerce, hier, informe que le nouveau record a été enregistré, ce 5 mars, à Abong-Mbang, région de l’Est Luc Magloire Mbarga Atangana invite, par ailleurs, les jeunes et les femmes à maintenir le cap, en droite ligne de la politique de transformation structurelle de l’économie prescrite par le chef de l’État, Paul Biya.

On est à l’approche de la Présidentielle 2025 avec « Bengbis choisit Paul Biya ». Pour La République Presse, Adressée à Paul Biya, en marge de la cérémonie de remerciements subséquente à la réalisation de l’axe routier Biyebe-Bengbis, construit dans le cadre du volet routier du Programme d’Aménagement et de Développement intégré de la Boucle Minière du Dja et de la zone frontalière adjacente (PADI-Dja) dont la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) assure le financement, la Motion de soutien des populations de l’arrondissement de Bengbis appelle Paul Biya a bien vouloir accepter de se porter candidat à l’Election présidentielle de 2025. Le score sans appel de 100% est garanti...

Aussi, dans les hautes spheres du pouvoir, Echos du Parlement, le journal des députés s’intéresse à l’Union Sacrée de deux personnalités pour conclure que « Paul Biya, Cavaye Yeguie Djibril, la meilleure collaboration politique au Cameroun ». Pendant près d’un demi-siècle INFORMATION PINFORMATION EC de collaboration entre le Chef de l’Etat Paul Biya et le Très Honorable Président de l’Assemblée Nationale Cavaye Yeguie Djibril, seules les qualifications telles que ‘’ fidélité, loyauté, honnêteté, confiance et efficacité ‘’ peuvent en ressortir. Une collaboration qui démontre à suffisance, dans un contexte politique marqué par de multiples trahisons que cette collaboration est la meilleure au Cameroun.

Cependant que la Météo en Zone Cemac est bonne « Près de 290 milliards pour moderniser le réseau routier en 2024 ». C’est ce qui ressort de la session du Comité national de pilotage des Programmes routiers intégrateurs, du Projet de facilitation des transports et de transit et du Projet de transport multimodal qu’a présidée, ce 6 mars à Yaoundé, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qu’accompagnait son collègue des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè. Précise le journal La Météo