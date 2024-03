Cameroun :: Le Bâton De Manioc De M'aa Gaby : Une Référence Au Quartier Ngousso :: Cameroon

Appellation contrôlé ! pour les habitants du quartier Ngousso hôpital général lieu dit petit terrain Savana, situé dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 5; pas une journée sans entendre parler ou sonner sur la porte de cette dame: la maxime «Ma'a Gaby il ya le bâton , Ma'a Gaby tu as fait le bâton?»

Après investigation nous sommes allés ce 7 mars veille de la célébration de la 39e édition de la journée internationale des droits de la femme à la rencontre de cette dernière.

En plein dans son laboratoire comme elle aime à le dire, cette cinquantenaire , originaire de la région du Centre nous raconte son quotidien en quelques minutes.

C'est depuis 2012 quel a décidé de se lancer dans ce métier, c'est un domaine où la marchandise ne se gâte pas , si ça deviens dur on réchauffe et on vend sourit -elle.

Comment on en arrive là ?

Tous les dimanches matin à 5h je prend la route pour le marché Nkometou , chez mon aso madame Séraphine cultivatrice à Nkolgueme après le péage de Nkometou parfois le sac de manioc peut me revenir à 10000f, 9500f voir plus c'est en fonction de l'abondance; parfois je trouve les demi- sacs de 50kg je peux même prendre 1 ou 2 sacs ça dépends. Il faudrait relever ici que pour avoir un bon bâton de manioc succulent et beau avoir au regard l'idéal est de prendre «le manioc amère» ce manioc n'as pas beaucoup de racines et ça gonfle , par contre l'autre manioc qui n'est pas amère étant trempé ça dure pour gonfler si le manioc n'as pas mis assez de temps sur terre , ce manioc se dissous très vite dans l'eau ça deviens comme "le foufou".

Comme l'a présentement j'attache une commande d'une maîtrisesse d'école et d'une voisine ici au quartier qui ont passés leurs commandes pour la fête du 8 mars. Au quotidien je peux faire les bâtons de 100f, 150f, 75f.

Avec les temps dur j'attache régulièrement les bâtons de 75 f deux tours par jour peuvent me revenir à 15000Fcfa. La plupart de mes clients c'est le voisinage,des connaissances , personne à qui on recommande mes bâtons ; dernièrement ma fille une femme rentrait pour l'Europe, elle a passé la commande des bâtons de 5000f.

Pour l'acquisition du bâton , transport, achat des feuilles( 500, 3 à 1000f le paquet), le bois( 1000,1500 f ) , écraser à la machine( 500 f par seau) , ça peut me coûté en moyenne la somme de 30 000Fcfa.

Je travail seul , parfois une voisine vient m'aider à attacher , de temps en temps les enfants me donnent un coup de main pour puiser l'eau lorsqu'ils ont le temps.

Les inconvénients ma fille ,avec mon âge rester trop longtemps assise le dos commence à faire mal, les feuilles tels que vous voyez là avec la saison sèche si ça deviens dur, ça se gâtent et certains clients sont exigeants lorsqu'ils voient le bâton attaché dans les feuilles trop sec , ils se disent que le manioc n'est pas bien dedans, parfois Eneo attend seulement lorsque un client passe la commande pour opérer, je passe parfois toute la journée le bâton n'est pas écrasé, et le client se fâche sourtout si c'est un nouveau client ,le coût de transport qui deviens élevé on ne sait plus où mettre la tête , je dépense combien? Je vends combien ma fille s'écria ma'a Gaby ! Tout métier à un risque.

Néanmoins je réussis à joindre les deux bouts à mon niveau tout n'est pas noir parfois quand il ya manque de complément à la maison les enfants prennent le bâton, l'argent de transport tous les matins , les photocopies , les facicules etc. pour mon fils qui est à l'université à SOA, ma fille aussi qui est dans une école de formation des infirmiers d'États. Chaque dimanche je cotise pour ma petite tontine ici au quartier. Je vis ma fille , mon laboratoire si je ne blague pas avec ça !

Demain vendredi 8 mars , je vais un peu laissé mon laboratoire à midi , comme les clients attendent souvent la dernière minute pour passer les commandes dont d'ici ce soir je verrais mon programme mais à 14h j'irais passé quelques moments festifs chez une présidente d'association une autochtone "Yanda" pour vivre aussi mon 8 mars au même titre que les femmes qui sont dans les bureaux.

C'est sur ces maux que nous avons pris congés avec Ma'a Gaby, lorsque nous quittions son domicile au quartier Ngousso lieu dit petit terrain Savana aux environs de 17h moins, emportant avec nous "le bâton de ma'a Gaby".