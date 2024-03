Cameroun :: Sfr Pour La Deuxième Fois Consécutive Au Podium Du Meilleur Service Client Intelcia. :: Cameroon

Cette distinction a été célébrée avec faste au palais de la culture Sawa à Douala, capitale économique du Cameroun. En présence des collaborateurs de Intelcia.

Strass et paillettes étaient au rendez vous de cette cérémonie pleine de solennité. Les collaborateurs étaient venus de Douala et même d’ailleurs. La salle était en blanc et rouge, les couleurs du groupe Intelecia. La raison est toute simple mais pleine de signification. SFR, un géant de la télécommunication connu de tous était élu meilleur service client pour la deuxième fois consécutive.

Une performance à apprécier à sa juste valeur et qui a valu la mobilisation des grands jours. Comment en est on arrivé là et deux fois de suite ? Devant la presse, l’enthousiasme était à la fête. Jean Yves Kotto directeur Afrique Sud Saharienne s’est prêté à l’exercice, volontiers, en termes plutôt techniques « Les critères de sélection sont nombreux. On ne saurai les énumérer de façon exhaustive. Ça va du décrocher à la pertinence la réponse. La clarté des réponses apportées à chaque client au bout du fil. Rapidité dans la résolution des pannes techniques. La proposition des solutions de continuités. La reformulation de la demande client… » Le décor était planté pour un service client qui a fait ses preuves. Dans processus qui dure pratiquement 4 mois. Jean Yves Kotto a d’ailleurs rassuré « C’est un exercice objectif, ça n’a rien de subjectif. Une manifestation qui reflète l’engagement et le dévouement de nos collaborateurs ».

Une ambiance qu’a partagé le DRH Cameroun « comme l’année dernière, nous avons le plaisir de célébrer SFR meilleur service client de France 2024. C’est un travail d’équipe et de collaboration avec SFR. Le Cameroun qui a mis tous les moyens pour mettre ce partenaire à la gloire. Tout le monde se sent intégrer dans cette ambiance pour célébrer cette victoire collective.

Une satisfaction était aussi celle du Drh Afrique Sud Saharienne « La Deuxième célébration du service client SFR qui est une consécration, un travail de synergie avec le client. Le travail ne fait que commencer parce que nous avons mis tout en place en termes de recrutement, de formation d’accompagnement. On met la barre plus haute pour maintenir cette consécration ».

Ici, on confesse que Le secret à Intelcia c’est l’engagement, le capital humain au centre des actions. Et puis surtout « Merci aussi à nos clients qui nous font confiance aident tous les jours à réaliser des performances qui nous aident à aller chercher ce graal ».