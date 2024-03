Cameroun :: Jules D. Ndongo «Le Gouvernement Ne Peut Jamais Donner La Priorité Aux Animaux Par Rapport À L'homme :: Cameroon

Le ministre des forets et de la faune était en visite de travail dans les parcs nationaux de Lobeke et de Boumba Beke. Pour toucher du doigt les défis liés à la conservation dans le sud-est du Cameroun.

Lobeke et Boumba Bek sont deux aires protégées importantes dans les paysages du TNS et du TRIDOM qui couvrent le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo et le Gabon. Ces parcs abritent une biodiversité très riche, notamment des éléphants de forêt, des gorilles et des buffles.

Cette visite de travail s’est faite en présence des gestionnaires des parcs du MINFOF, les partenaires techniques et financiers ainsi que les populations autochtones Baka et les communautés locales. L’ordre du jour a été décliné par le Ministre Doret Ndongo lui-même. A savoir rencontrer les collaborateurs sur le terrain, 'échanger avec eux, comprendre les difficultés qu'ils rencontrent et discuter ensemble des solutions.

En prélude à cette rencontre dont le but essentiel est la conservation de la diversité faunique, des réunions avec les populations autochtones et les communautés locales ont eu lieu. Ces communautés, tout en appréciant l'importance de la conservation de la biodiversité dans leur région, ont déploré la dévastation constante de leurs champs par les animaux sauvages. Une doléance qui a été portée par Allo Richard, maire de l’arrondissement de Moloundou « Mes concitoyens m'ont chargé de vous dire qu'ils apprécient la conservation et qu'ils en ont vu les avantages, mais qu'ils sont confrontés à un problème majeur : la dévastation de leurs fermes par les animaux sauvages »

La réponse du ministre était immédiate. Tout en assurant que des mesures seront prises pour atténuer les conflits homme-faune, le ministre Doret Ndongo a rassuré que « l'homme est au centre de tous les travaux de conservation et que le gouvernement donne donc la priorité aux personnes plutôt qu'aux animaux » Bien plus et pour apporter une solution aux préoccupations communautaires, et dans le souci d’une gestion inclusive les partenaires techniques et financiers ont été mis à contribution.

Au finish, Le ministre a salué les résultats obtenus par ses collaborateurs et partenaires malgré les difficultés rencontrées : Je tiens à féliciter mes collaborateurs sur le terrain pour le travail qu'ils accomplissent, pour la résilience dont ils font preuve face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Je tiens à remercier nos partenaires (WWF et FTNS) pour l'appui financier et technique qu'ils nous apportent en permanence et qui nous permet d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.



Bien plus, Le ministre a profité de l'occasion pour réitérer la position du gouvernement sur le respect des droits des PA et des communautés locales dans les travaux de conservation, soulignant qu'aucun cas d'abus de leurs droits ne sera toléré.