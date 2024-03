3È Congrès Africain Sur Le Numérique Ferroviaire : Le Cameroun Se Prépare :: Cameroon

Ce 1er mars, une conférence de presse a été organisée à Camrail pour annoncer le 3e Congrès africain sur le numérique ferroviaire et présenter les avantages de s’associer en tant que partenaire à celui-ci.

Plusieurs entreprises ont été conviées à prendre part à cet événement qui se tiendra du 28 au 30 mai 2024.

Le choix du Cameroun pour accueillir ce congrès a été motivé par le potentiel économique du pays et la qualité des solutions digitales qu'il a présentées lors du précédent congrès organisé à Tunis en octobre 2022. Ce congrès, qui a lieu tous les deux ans, réunira plus de 150 participants attendus, notamment des compagnies ferroviaires africaines, des représentants de l'industrie ferroviaire, des experts ferroviaires, des décideurs politiques et des banques de développement.

Selon le Directeur Général de Camrail, le choix du Cameroun pour abriter ce congrès vise à mettre en valeur le potentiel du pays et ses prestations ferroviaires reconnues internationalement : " Ça c'est aussi une décision pour mettre en valeur le Cameroun. Parce que les prestations du Cameroun sont reconnues internationalement c'est pour ça que c'est mis sous la haute présidence du président de république Paul Biya (...) " a déclaré Pascal Miny, DG de Camrail.

L'objectif sera de montrer l'apport du numérique dans l'activité ferroviaire à travers des solutions innovantes pour le transport des passagers et des marchandises. Le numérique offre en effet une opportunité pour moderniser les chemins de fer africains et améliorer la qualité des services. Le numérique est considéré comme une opportunité majeure pour le développement du chemin de fer en Afrique. Il peut apporter des solutions innovantes pour le transport des passagers, le fret et l'exploitation des ressources minières.

L'Union Internationale des Chemins de fer (UIC) encourage les objectifs techniques basés sur la capacité, l'amélioration de la qualité et les innovations.

Le rapport "Vision du Rail 2030" de l'UIC souligne l'importance du numérique pour réinventer le secteur ferroviaire africain et améliorer la satisfaction des clients.

Ce congrès définira la stratégie ferroviaire numérique de l'Afrique et permettra d'identifier des projets concrets pour interconnecter les réseaux ferroviaires du continent à l'horizon 2063, conformément à l'agenda 2063 de l'Union Africaine.