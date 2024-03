Cameroun :: Talk Motivation Conférence: Renforcement Des Compétences Des Femmes :: Cameroon

Le 29 février s'est tenue au Gecam de la conférence Talk Motivation sur le thème "Elles: Femmes et Mutations". Cet événement a rassemblé des femmes désireuses de développer leurs compétences en leadership, intelligence émotionnelle, transformation numérique et réussite sociale. Il est à noter que 63 éditions ont déjà été organisées à Douala et Abidjan donc nous sommes rendus à la 64 édition.

Plusieurs ateliers ont permis aux participantes de renforcer leurs capacités managériales. Elles ont appris à inspirer leur équipe, promouvoir la confiance et la collaboration. L'importance de la communication efficace, de la vision et de la prise de décision dans le leadership a également été abordée.

Le développement de l'intelligence émotionnelle était également au cœur de la conférence. Reconnaître et gérer ses émotions, développer l'empathie et faire face au stress de manière constructive sont des compétences essentielles pour réussir professionnellement. "Si on ne développe pas son intelligence émotionnelle on peut se retrouver dans des situations à mal se comporter. Si vous travaillez avec la peur ce qui est sur le résultat ne peut pas être au beau fixe mais si vous développez votre intelligence émotionnelle vous pourrez dompter cette peur " conseille Marguerite Fonkwen Atanga, DG CCA-Bank.

Les impacts de l'intelligence artificielle sur divers secteurs ont été présentés, poussant les femmes à réfléchir aux enjeux éthiques et sociaux liés à cette technologie. Elles ont aussi été sensibilisées à l'importance d'utiliser efficacement le numérique et d'innover.

La conférence a aussi permis d'aborder la transformation des organisations via la gestion du changement et la digitalisation. Cyrine Draif, ADG Ola Energy, l’a encore souligné à la fin de la conférence la transformation est importante pour toutes les entreprises : "Dans le milieu économique, business, la transformation est nécessaire (...) On a parlé d'innovation de réinvention des services et de transformation digitale. Aujourd'hui la transformation est gage de réussite (...) Il est nécessaire qu'une entreprise se réinvente, se transforme pour maintenir sa rentabilité et pérenniser son activité dans le futur" a-t-elle confié.

Enfin, les stratégies pour réussir socialement et surmonter les obstacles liés au genre ont été partagées.

À travers discussions, échanges d'expériences et apprentissages pratiques, les participantes ont été outillées pour s'adapter aux mutations de la société et réussir dans leur carrière. Cet événement a ainsi contribué à l'autonomisation des femmes. Mais, il faut peut-être commencer à sensibiliser les plus jeunes comme proposé par Josiane Tchoungui, DG Atlantic Cocoa Corporation : "Ce sont des initiatives qu'on peut engager même au niveau scolaire, commencer à sensibiliser dès le lycée " a-t-elle répondu à la question de savoir s’il ne serait pas jusdicieux d’organiser ce type de conférences pour les plus jeunes.