Cameroun :: Promote 2024 :Africa Builder Construit Son Succès :: Cameroon

Amenée par la vision de son fondateur, Steve Franklin TALLA, l'agence d'architecture et de design a maximisé sa participation à la 9ème édition de Promote

Si le salon promote est habituellement le salon des produits alimentaires, des produits de santé et de télécommunications, cette année il est aussi le salon de l'architecture.

Cela est notamment dû à la présence de Africa Builder, agence de design et d'architecture né il y a 6 ans au Cameroun. Situé à 50 mètres de l’entrée et juste en face de l’emplacement d'Alucam, le duplex qui fait office de stand se démarque par une conception particulière que nous explique M.TALLA ≪ notre stand est construit en bois, selon le modèle “tiny house” c’est à dire des maisons construites sur un petit périmètre et avec des matériaux locaux couplés à des finitions modernes et le tout à un coût réduit≫ un objectif de valoriser les matériaux de construction locaux trop souvent négligés et de s’adapter à tous les portes-feuilles qui a conduit ce jeune camerounais de 32 ans, designer de formation et passionné d'architecture à s'entourer de jeune camerounais passionés comme lui et à créer Africa Builder en 2018 à Yaoundé au quartier Bastos avant d'ouvrir 5 ans plus tard un autre bureau à Douala au quartier Koumassi

Promote, l'opportunité parfaite

A la question de savoir ce quelle est l'intérêt d'une entreprise comme Africz Builder de participer à un évènement comme Promote, Steve TALLA répond ≪ Promote est un rendez-vous qui rassemble un très grand nombre d'entreprises tous les deux ans. Le métier que nous exerçons est un métier peu connu au Cameroun. La plateforme promote nous permet de nous faire connaître, notamment auprès de ces nombreuses personnes qui ne savent pas comment lancer un projet de construction ou d'investissement et dans le même temps de nous faire des partenariats avec les autres entreprises présentes à ce salon pour ensemble développer le secteur de la production au Cameroun≫. Telle est la stratégie d'Africa Builder qui participe à sa 3ème édition consécutive du salon promote et qui pour cette année note une énorme évolution et se montre déjà très satisfait des résultats produits à quelques jours de la foire : ≪ avant même le début du salon, c'est à dire durant les préparatifs, plusieurs clients nous ont approché parce que intéressés par les maisons “tiny house” et qui ont passé des commandes et depuis le lancement officiel nous avons beaucoup de clients qui viennent développer leur projets immobiliers. Nous pouvons dire sur cette base que le bilan s'annonce positif notamment au vu du nombre de sollicitations qui est largement au-dessus de ce qu'on imaginait≫. Une satisfaction et un désir d’aller le plus loin possible comme en témoigne les projets d'ouverture de bureau en Côte d’Ivoire et plus tard au Sénégal. D'ici là le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour le prochain salon Promote, la dixième édition.