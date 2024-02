Entrepreneuriat Féminin : Scb Cameroun Présente Trois Ambassadrices Sofawe À Douala :: Cameroon

La Deuxième édition de la mission multisectorielle SOFAWE du club Afrique Développement a eu lieu à Douala, capitale économique du Cameroun. L’occasion était donnée pour présenter le potentiel entrepreneurial de la femme Africaine. Pendant deux jours, les participantes venues des pays Africains ont communié à des expériences enrichissantes et des opportunités pour l’éclosion d’une génération montante. En présence du ministre Camerounais de Petites et Moyennes Entreprises, de l’Industrie et l’Artisanat Achille Bassilekin III.

Les échanges étaient articulés sur le thème évocateur de « Entrepreneuriat Féminin : accélérateur de la croissance inclusive » pour marquer une initiative qui prend de l’envol vers les cimes de la croissance qui se conjugue au féminin. Il s’agit effectivement d’une Initiative du Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank, le programme « Stand Up For African Women Entrepreneurs » (SUFAWE), vise la promotion et le soutien de l’entrepreneuriat féminin sur le continent à travers notamment l’intégration dans les corridors d’affaires du réseau des banques du Groupe Attijariwafa bank présent dans 16 pays en Afrique. Ce qui fera dire à Alexandre Beziaud, le Directeur général « SCB Cameroun se veut un acteur de référence dans la promotion et le soutien des femmes entrepreneurs du Cameroun » faisant ainsi de cette filiale du Groupe Attijariwafa bank une banque universelle tournée vers le développement.

Toutes choses qui se matérialisent par la symbolique des ambassadrices SOFAWE, des femmes qui se sont distinguées dans leur dynamisme entreprenariat par la création des opportunités d’affaires. Il en est ainsi de Kate Fotso, Pdg de TElcar Cocoa qui exerce dans la filière cacao. Pendant plus de 30 ans, elle y a tissé son empire : étape après étape. Elle est aujourd’hui à la tête d’une structure qui emploie plusieurs personnes et apporte une valeur une valeur ajoutée à l’économie du Cameroun. Kate Fotso l’a d’ailleurs confessé au cours des travaux « Les femmes sont pleines de qualités. Par notre abnégation au travail, nous apportons des solutions pour permettre à notre société de grandir » Dans sa quête d’épanouissement dans le secteur primaire, elle a été rassurée par Riad Balaghi de la fondation Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine qui met un focus sur l’agriculture Africaine dans le but d’améliorer la productivité et l’autonomisation des femmes.

Nathalie BITHO, Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, ambassadrice mai 2023 à Lomé était aussi là. Au cours des Master Class, elle a présenté aux jeunes entrepreneures son « know how » de ministre, de femmes d’affaires Africaine résident au Togo. Last but not the least, il y avait pour 2024 l’ambassadrice Nelly Chatue Diop, Ceo Ejara, une structure qui fait dans les placements financiers et qui a réussi à tisser sa toile dans ce monde fortement concurrentiel du numérique.

En un mot comme en mille, la rencontre de février 2024 avait pour but de transformer la promesse Sufawe lancée en 2022, renforcer son positionnement, organiser plus de 200 rendez-vous, former des participants en entreprise. Avec des formations dans « l’adaptation à l’agriculture Africaine » ou bien l’entreprenariat et trade. Tout un programme.

Le ministre Achille Basilien, principal hôte de la rencontre a été rassurant « le gouvernement se tient à vos cotés pour mobiliser les énergies des femmes entrepreneures » Avec pour objectif de renforcer et encourager les femmes capitaines d’industries porteuses de développement.