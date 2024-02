Cameroun :: Présidentielle 2018 : La Fraude Électorale Du Système Gouvernant En Débat À L’université De Bertoua :: Cameroon

Michel Oyane, enseignant e Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a donné un coup de pied à la fourmilière sur un domaine jusque là tabou en milieu Universitaire.

Une bouteille à la mer qui a plutôt provoqué l’ire du système gouvernant à Yaoundé. L’onde de choc a atteint à l’Université de Bertoua dans la Région de l’Est du Cameroun. Un sujet de rattrapage des étudiants en Master 1 est plutôt évocateur et pose un problème réel d’une Démocratie Camerounaise à son étape de balbutiement « L’élection présidentielle Camerounaise a eu pour vainqueur Paul Biya, candidat du Rassemblement Démocratique Du Peuple Camerounais RDPC avec 71,28 % des suffrages exprimés. Selon vous, ce succès est dû à la force de ce parti politique ou plutôt à la fraude électorale du système gouvernant » ? Sacrilège ! ils ont osé par cette insidieuse affirmation mettre en doute la victoire de 2018 et, surtout jeté l’opprobre sur un système gouvernant ? Expliquez-vous.

Dans un avis technique sur la dite épreuve du chef de département adressé au doyen de la faculté sur la partie qui pose la problématique de la fraude électorale, notamment au Cameroun et qui est à charge contre le RDPC, parti au pouvoir à Yaoundé, le chef de département, au corps défendant de l’institution Universitaire et des enseignements reçus par les étudiants précise « C’est un niveau d’études ou les étudiants sont supposés déjà outillés en méthodologie d’analyse politique » Au demeurant, le système gouvernant au Cameroun est il marqué par la fraude électoral qui donne lieu à un président sans légitimité populaire ?

L’université banalise la chose et montre que « l’argument de la fraude électorale » est une grammaire rhétorique toujours mobilisée par les acteurs non vainqueurs dans un contexte général Africain ou les victoires des partis au pouvoir sont toujours soupçonnées même lorsqu’elles sont sincères.

Pour revenir dans le sujet, à l’Université de Bertoua, on pense qu’il faut chercher et présenter les atouts et critères qu’un parti politique doit avoir pour gagner les élections. A savoir, l’implantation territoriale, la stratégie, les moyens utilisés pour démontrer la légalité et la légitimité de la victoire du RDPC à la présidentielle de 2018.