Les populations de la zone pk12, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala précisément au lieu dit ndoghem 2 ont reçu la visite de l’honorable Élise POKOSSY DOUMBE, député de Wouri -Est , ce samedi 24 février 2024.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de la tournée parlementaire effectuée par la parlementaire dans les localités de la ville.

Au cours de son allocation, en prononcée en présence d'un parterre important d'invités parmi lesquels l’adjoint au maire de la ville ,les maires de communes d’arrondissement de douala 3ème et Douala 5ème ,des chefs traditionnels et autres dignitaires de la localité, la député est largement revenue sur son engagement à promouvoir l’entreprenariat local, comme gage de développement de la localité et qui occupe une place importante dans son programme en faveur des populations.

En appuie aux actions du chef de l'Etat, son excellence Paul Biya, président de la république du Cameroun, lors de son adresse à la Jeunesse le 10 février dernier. Le chef de l'état a insisté sur la rareté des resources et d’emplois et encourage les jeunes à multiplier des initiatives d’auto emploie .

« Notre pays est confronté à un défi qui est celui du développement économique, du potentiel et nous devons le mettre en profit en saisissant les opportunités offertes par les structures dans notre pays pour atteindre l’émergence » déclare la député .



Au rang des populations présentes, se comptaient plusieurs milliers de déplacés internes, venus des zones en crise du Nord-Ouest et Sud-Ouest et installés à Ndoghem 2.

Dame AMOUSSOU Liliane, qui faisait partie de cette délégation a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de cette présence de madame la député, venue raviver la flamme de l'espoir d'un lendemain plus radieux : «Madame la député nous a rassuré de plusieurs avantages que nous pouvons avoir si nous nous rapprochions de son secrétariat ce qui me réjouis car je fessais dans l’élevage dans le nord ouest et arrivée ici il a été impossible pour moi de trouver un terrain et le matériel pour continuer dans mon travail et je suis encouragée par ses propos tenus en vue de nous aider »

Cette visite de l’honorable Élise POKOSSY DOUMBE s'inscrivait dans une dynamique d'amélioration du bien être des populations de Ndog Hem2 en leur apportant du matériel de première nécessité notamment du savon de toilette et de ménage ,de l’huile végétale , des paniers ,des cahiers, des chaises pour enfants et beaucoup d’autres matériels.

La député a réitéré l'impératif qui revient à chaque citoyen de prendre conscience de son rôle comme acteur majeur de la promotion du développement car le développement économique dépend des efforts consentis par tout citoyen .