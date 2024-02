Crise À L'onacam : Les Anciens Combattants Du Cameroun Abandonnés :: Cameroon

Depuis sa création, l'Office national des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun (ONACAM) a été perçu comme un rempart essentiel pour la protection et le soutien des anciens combattants. Pourtant, aujourd'hui, cette institution vit une crise profonde qui compromet gravement sa mission première.

Classé en tant qu'établissement public de 5ème catégorie, l'ONACAM a été institué pour défendre les intérêts des anciens combattants en toutes circonstances. Cependant, la réalité actuelle est bien loin de cette vision idéale. Depuis 2016, l'office est en proie à une série de dysfonctionnements majeurs qui mettent en péril le bien-être des bénéficiaires.

La première faille majeure réside dans l'absence de conseil d'administration depuis 2016. Cette lacune administrative a des répercussions dévastatrices sur la gestion de l'ONACAM. En l'absence de supervision adéquate, les décisions cruciales ne sont pas prises, les politiques ne sont pas définies et les ressources ne sont pas allouées de manière efficiente.

Une autre préoccupation majeure concerne l'utilisation des ressources financières. Malheureusement, le budget alloué à l'ONACAM est largement détourné par les dirigeants de l'institution, au détriment du personnel et surtout des destinataires finaux, à savoir les anciens combattants. Cette mauvaise gestion des fonds compromet sérieusement la capacité de l'office à remplir sa mission et nuit gravement aux personnes qu'il est censé servir.

Face à cette situation alarmante, les anciens combattants et leurs familles ont exprimé leur mécontentement et leur frustration. Malheureusement, leurs plaintes et leurs appels à l'aide adressés aux responsables du ministère de la Défense sont restés sans réponse. Cette indifférence des autorités compétentes aggrave encore davantage la détresse des anciens combattants, qui se sentent abandonnés et négligés par ceux-là mêmes qui devraient les soutenir.

Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour remédier à cette crise à l'ONACAM. Il est crucial de rétablir un conseil d'administration fonctionnel, composé de membres compétents et engagés, afin de superviser efficacement les activités de l'office. De plus, une enquête approfondie sur l'utilisation des fonds alloués à l'ONACAM doit être menée pour garantir une gestion transparente et responsable des ressources financières.

Enfin, il est essentiel que les autorités compétentes prennent conscience de l'urgence de la situation et agissent rapidement pour rétablir la confiance des anciens combattants envers l'ONACAM. Ces hommes et femmes qui ont sacrifié tant pour leur pays méritent un soutien inconditionnel et une reconnaissance de leurs services. Il est temps de réparer les failles de l'ONACAM et de réaffirmer l'engagement du gouvernement envers ceux qui ont combattu pour la liberté et la sécurité de tous.