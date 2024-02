Cameroun :: Promote 2024 : Les Encouragements De Ferdinand Ngoh Ngoh À L'équipe Camtel :: Cameroon

Le Secrétaire général de la Présidence de la République du Cameroun s'est rendu en personne sur le site de l'opérateur téléphonique ce 23 février 2024 pour adresser ses vives encouragements à l'ensemble de l'équipe

Accompagné du ministre du commerce Luc Magloire MBARGA ATANGANA, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand NGOH NGOH a marqué de sa présence le 6ème jour du salon promote.

L'un des plus proches collaborateur du chef de l'Etat du Cameroun a tenu notamment à visiter le stand de l'équipe de la Cameroon télécommunication (Camtel) accueilli dès son arrivée par la directrice générale. Mme YAH SUNDAY epse ACHIDI ainsi que toute la grande équipe manageriale de l'entreprise ont réservé un accueil chaleureux à leurs 2 invités de marque avant de leur présenter les produits et les innovations de Camtel au cours de cette neuvième édition de Promote.

Des innovations au rang desquels la fibre optique pour les téléphones fixe, la 4G pour les téléphones portables et le data center pour les entreprises et les administrations. Une démarche vivement appréciée par le secrétaire général de la présidence de la République et le ministre du commerce qui ont tous deux adressés leurs sincères félicitations pour la qualité du travail abattu et leurs vifs encouragements à maintenir la cadence à la directrice générale et à l'ensemble du personnel de Camtel présent sur les lieux.

C'est donc un SGPR et un MINCOMMERCE remplis de satisfaction qui se sont fait raccompagner par la DG et sa suite et qui ont pu poursuivre leur visite des autres installations des entreprises présentes à cette dixième édition de Promote