Cameroun :: Tourisme: Le Magazine “Welcome To Cameroon” Voit Le Jour

Ce magazine touristique, tout premier du genre au Cameroun, a été officiellement présenté ce 15 février 2024 à Yaoundé.

Réuni à l'aéroport international de Nsimalen, l'ensemble du public invité et des représentants de la presse ont pu assister au lancement officiel du tout premier guide touristique du Cameroun : “welcome to Cameroon”. “Welcome to Cameroon”, c'est un magazine trimestriel de 180 pages bilingue qui s'est spécialisé dans la présentation des sites, des personnalités et des activités attractives du Cameroun dans le but de promouvoir d'y attirer les touristes en même temps que les investisseurs.

Pour ce faire, le magazine se donne pour mission de présenter les 10 régions du Cameroun à travers un ensemble de rubriques bien précises (économie, culture, découverte, gastronomie, people etc). ≪après la tempête du au passage de la Covid-19 qui a fortement secoué le secteur touristique au Cameroun, il était important de booster à nouveau ce secteur dans notre pays≫ tel est le leitmotiv qui a poussé Mme Laure Louise ETONG, directrice de publication du dit magazine à entamer une telle démarche qui doit permettre de ≪présenter les belles courbes, les belles rondeurs et les belles senteurs du Cameroun≫. Une démarche pour laquelle les moyens ont été investis sans ménagement. En effet, le magazine imprimé en quadrichromie (4 couleurs) et tiré à près de 30 000 exemplaires est disponible dans tous les aéroports du Cameroun et dans toutes les représentations diplomatiques du Cameroun à travers le monde au prix de…rien du tout, “welcome to Cameroon” étant accessible gratuitement.

Une aide très attendue des institutions

Dans cette quête de valorisation des richesses et de promotion des richesses culturelles et touristiques du Cameroun, le gouvernement camerounais, à travers ses différents représentants présents à la cérémonie s'est engagé à prêter main forte au projet “welcome to Cameroon”. Notamment le ministère de la communication à travers M.René NGANKAK, directeur des médias privés et de la publicité et représentant du ministre pour la circonstance a souligné que:≪c’est avec bonheur que le ministre a accueilli ce projet et qu'il a décidé d’accompagner le magazine et de l'aider dans ce contexte où la presse écrite connait des temps difficiles≫.

Des soutiens auxquels s’ajoutent le ministère du tourisme et des loisirs à travers son secrétaire général M.NDIORO Paul Marcel qui rassure du soutien particulier du ministre qu'il est venu représenter et assure que≪l’initiative de mettre sur pied un magazine comme celui-ci se doit d'être saluée notamment pour la gratuité du magazine≫. A cela s'ajoute aussi l’apport des collectivités territoriales décentralisées telles que les maries et particulièrement celle de Mfou qui par son maire Francis NGOUMOU assurait lui aussi de son soutien.

Pour l'heure, le magazine “welcome to Cameroon” peut déjà compter sur divers partenaires à l'instar de la société Crosslab, qui se charge de l'édition et des aéroports du Cameroun (ADC)