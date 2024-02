Cameroun :: Précisions Sur La Prolongation De La Détention Du Journaliste Bruno Bidjang Au Sed :: Cameroon

Depuis une semaine déjà, le sort du journaliste Bruno Bidjang suscite des interrogations et des inquiétudes croissantes au sein de l'opinion publique. Alors que de nombreuses rumeurs et spéculations circulent, il est impératif de clarifier certains points cruciaux concernant sa détention prolongée au sein du Service des Enquêtes Judiciaires (SED).

Premièrement, il est important de noter que Bruno Bidjang demeure détenu au SED, sans avoir été présenté devant le commissaire du gouvernement hier, comme cela était attendu. Cette situation soulève des préoccupations quant au respect des procédures légales et des droits fondamentaux du détenu.

Deuxièmement, il est essentiel de dissiper toute confusion quant aux raisons de la détention de Bruno Bidjang. Contrairement à certaines allégations circulant dans les médias, sa situation n'a aucun lien avec l'affaire Martinez Zogo. En effet, il convient de rappeler que lorsque qu'une affaire est en cours d'instruction au parquet, les procédures se déroulent dans le cabinet du juge d'instruction et non dans une unité de gendarmerie ou de police.

Troisièmement, des clarifications sont nécessaires concernant les circonstances de l'arrestation de Bruno Bidjang. Contrairement à ce qui a pu être avancé, il n'a pas été arrêté à Bafoussam. En réalité, c'est de sa propre initiative qu'il s'est rendu au SED.

Quatrièmement, il est crucial de souligner qu'aucune convocation ni mandat d'arrêt n'avait été émis à l'encontre de Bruno Bidjang. Son arrestation a eu lieu lors de son arrivée au SED, où il a été informé que l'enquête portait sur des propos qu'il aurait tenus suite à l'augmentation du prix du carburant.

Cinquièmement, la déclaration de Me Tchoungang, avocat de Bruno Bidjang, est à prendre en considération. Ce dernier s'est rapidement constitué en tant que conseil de son client. Cependant, lors de l'audition, il a décidé de se déconstituer, probablement en raison de divergences procédurales ou d'un désaccord sur la direction de l'affaire.

Sixièmement, sur instruction du ministre de la Défense, Bruno Bidjang a été renvoyé au SED pour complément d'enquête, notamment afin d'analyser une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et de l'introduire au dossier. Cette mesure souligne l'importance accordée à une enquête approfondie et transparente.

Enfin, malgré les attentes, Bruno Bidjang n'a pas été extrait de sa cellule pour comparaître devant le tribunal militaire hier, comme cela était initialement prévu. Cette décision soulève des questions supplémentaires quant à la procédure en cours et au respect des droits du détenu.

Dans l'attente de développements ultérieurs dans cette affaire, il est impératif que les autorités compétentes veillent à ce que toutes les procédures légales soient respectées et que les droits de Bruno Bidjang soient intégralement préservés. L'opinion publique reste en attente de clarifications et d'éclaircissements sur cette affaire qui revêt une importance particulière pour la liberté d'expression et la justice au sein de notre société.