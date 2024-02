C’était ma première fois d’enregistrer un titre. J’étais très content d’écouter ma voix. Le titre est bien mais je n’avais pas toujours l’esprit d’artiste. Pour moi c’était toujours de l’amusement avec mon cousin qui ne cessait de me persuader du contraire et estimait que je me comportais déjà comme un artiste confirmé. Plus tard j’ai dû partir continuer mes études en France. Là je me suis dit que c’est fini mon amour pour la musique. Faux ! C’était plutôt le début même de ma carrière musicale. C’est là que je suis tombé sur un groupe d’amis qui aimaient beaucoup la musique et d’autres qui sont chanteurs. J’ai alors commencé par les accompagner aussi et comme je connaissais un peu comment cela se passe en studio, je leur donnais des conseils lors des enregistrements. Un jour, ils m’ont proposé de faire un feat avec eux sur l’un de leur titre. Je l’ai fait.

ISACCO est un artiste-musicien rwandais. Né Isaac Murwanashyaka Nzabonimana à Kigali. A l’âge de trois, il a été obligé de se séparer de sa famille et s’exiler au Kenya en 1994 à la suite de la guerre au Rwanda. C’est en 2012 qu’il se lance dans la musique au sein du groupe IC-KS, tout en poursuivant ses études en France. Le style de ce groupe est du genre afro-pop mélangeant au ragga, RnB et dance hall. Après 2015 ISACCO se lance dans une carrière solo avec l’encouragement des autres membres du groupe. C’est un artiste qui a pour but de valoriser la musique africaine au niveau de la diaspora. Ayant été dans le groupe IC-KS

ISACCO est un chanteur charismatique qui a acquis une solide réputation en tant que meilleur chanteur de la diaspora à plusieurs reprises. Il voue une passion profonde à la musique et crée des mélodies de manière instinctive. Lors d'une brève rencontre avec Afriksurseine, il a partagé non seulement sa vaste connaissance musicale, mais aussi ses aspirations pour l'avenir. Découvrez plutôt ce qu'il a à dire.

Mes amis ont aimé ce que j’ai enregistré. Ils m’ont proposé de faire un groupe ; ce que j’ai accepté. C’est là que nous avons créé sur le coup le groupe IC-KS de trois personnes. C’était en 2012. On a fait pas mal de titres ensemble. Vers fin de l’année 2015, le travail et les études de chacun ne permettaient plus au groupe d’avoir le temps pour la musique. Pourtant j’étais déjà devenu esclave de la musique. J’ai alors décidé de continuer mon chemin en solo. J’ai donc voulu tout recommencer à zéro en 2016 avec mon premier single NONAHA qui veut dire « MAINTENANT ». Le public a beaucoup aimé le titre ; ce qui m’a donné la chance de gagner *LE PRIX DU MEILLEUR ARTISTE MASCULIN DE LA DIASPORA, décerné par l’association de la diaspora camerounaise en France. Entre-temps j’ai sorti d’autres titres mais NONAHA a marqué l’année de 2016. En 2017, j’ai sorti son clip vidéo qui a définitivement lancé ma carrière. Plusieurs singles ont suivi, il s’agit, notamment, de Cheza en 2018, Uko Ubikora, Urampagije en 2020, Inchallah en 2020, puis Malayika en 2021.

Pourquoi avoir choisi la musique au lieu d’un autre métier ?

Je n’ai pas choisi la musique c’est la musique qui m’a choisi, et quand je chante devant le public, je suis le plus heureux du monde. Je trouve la joie et le but de vivre. Quand j’étais jeune, j’étais enfant solitaire, j’étais toujours seul dans mon coin, les gens pensaient que j’étais MUET. Mais quand j’ai commencé la musique, je me suis ouvert autres et j’ai trouvé le SOURIRE. Donc je peux dire à haute voix que la musique c’est mon SAUVER

Pourquoi avoir opté pour ce rythme ? Pensez-vous avoir de la musique dans le sang ?

je pense que je suis né avec. Parce que c’est finalement un domaine où je me sens bien et heureux. Comme je vous l’ai dit, mon cousin est un producteur et d’autres membres de ma famille évoluent dans différents domaines de la musique. La musique est une affaire de famille !