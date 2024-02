Cameroun :: Tragédie Au Barrage De Nachtigal : Edf Et Nhpc Poursuivis Pour Négligence :: Cameroon

Une ombre plane sur le Barrage de Nachtigal alors que deux familles pleurent la perte de leurs proches, Victor Rollin Mpacko et Laurent Embomb, suite à un tragique naufrage survenu le 30 août 2023. Alors que les secours s'activent pour tenter de retrouver les disparus, une autre bataille se déroule devant les tribunaux français et camerounais.

Le Parquet du tribunal judiciaire de Nanterre en France et le Tribunal de première instance de Nanga-Ebogo au Cameroun sont le théâtre d'une action en justice sans précédent. Les familles des victimes, représentées par un collectif d'avocats au Barreau du Cameroun, ont déposé une plainte le 4 janvier dernier contre un éventail d'entreprises et de leurs dirigeants.

Au cœur de l'affaire se trouvent Electricité de France (EDF), Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), Camerounaise de Construction du barrage de Nachtigal (CCN), Elecnor, General Electric et leurs dirigeants respectifs. Ils sont tous accusés de "violation du devoir de vigilance" et de "violation du devoir d'assistance" dans le cadre de cette tragédie.

Victor Rollin Mpacko, ingénieur sur le site de construction du barrage de Nachtigal au Cameroun, était l'une des victimes de ce drame. Employé par la Camerounaise de Construction du barrage de Nachtigal (CCN), sous-traitant de NHPC, entreprise en charge de la conception, du financement, de la construction et de l'exploitation de cet aménagement hydroélectrique, Mpacko représentait l'expertise locale engagée dans ce projet colossal.

Les familles des disparus, dévastées par cette perte tragique, cherchent maintenant des réponses et demandent que justice soit rendue. Les accusations portées contre les entreprises impliquées et leurs cadres, notamment le président-directeur général d'EDF, Luc Remont, ainsi qu'une douzaine de cadres de NHPC et CCN, sont sévères. Vincent Leroux, Patrick Bellet, Frédéric Labrosse, Vincent Caron, Lemaik Derlot, Abdoul Diallo, Pierre Maxence Durut, Gabriel Martin, Ahmed Belakbir, Thomas Merour et Mohamed Benzbir sont tous nommés dans la plainte déposée.

La responsabilité des entreprises dans la sécurité et le bien-être de leurs employés est au cœur de cette affaire. Les familles des victimes insistent sur le fait que des mesures adéquates n'ont pas été prises pour prévenir une telle tragédie et que le devoir d'assistance n'a pas été respecté lors du naufrage.

Cette poursuite judiciaire soulève des questions importantes sur la responsabilité des entreprises multinationales dans leurs opérations à l'étranger et sur la nécessité d'un devoir de vigilance accru pour protéger les travailleurs locaux. Les résultats de ce procès pourraient avoir un impact significatif sur la manière dont les entreprises opèrent dans des environnements internationaux à l'avenir.

Alors que le monde attend avec impatience le dénouement de cette affaire, une chose est certaine : le devoir de vigilance et d'assistance ne saurait être ignoré, et ceux qui enfreignent ces principes doivent en répondre devant la justice.

Les familles endeuillées espèrent que cette action en justice apportera non seulement la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais aussi un changement durable dans la manière dont les entreprises gèrent la sécurité de leurs employés et la protection des communautés dans lesquelles elles opèrent.