Le sous-préfet de Bamenda 2, Nicholas Nkongho Manchang, et cinq membres de son état-major ont été enlevés à Ntumbaw par des combattants séparatistes, mieux connus sous le nom de Red Dragon. L'incident s'est produit ce mardi 6 février 2024, alors que les fonctionnaires se rendaient à une cérémonie d'installation à Nkambe.

Cet enlèvement, perpétré par des groupes armés opérant dans les régions anglophones du Cameroun, est un nouvel exemple des défis sécuritaires auxquels est confronté le pays. Depuis plusieurs années, ces régions sont le théâtre de conflits violents entre les forces gouvernementales et les séparatistes, qui réclament l'indépendance des régions anglophones.

L'enlèvement du sous-préfet et de son équipe soulève de graves préoccupations quant à la sécurité des fonctionnaires et à la capacité du gouvernement à garantir la protection de ses citoyens dans ces zones instables. Cela met également en lumière les risques encourus par ceux qui exercent des fonctions officielles dans des régions touchées par les conflits.

Les autorités locales et nationales sont actuellement mobilisées pour obtenir la libération des fonctionnaires enlevés et pour prendre des mesures visant à renforcer la sécurité dans la région. Cependant, cet incident souligne l'urgence d'une résolution pacifique et durable du conflit, ainsi que la nécessité d'un dialogue inclusif pour répondre aux revendications légitimes des populations locales.

Le sort des fonctionnaires enlevés reste incertain, et leur enlèvement rappelle tragiquement les défis persistants auxquels est confronté le Cameroun dans sa quête de stabilité et de développement.