Cameroun :: Opération De Démolition À La Gare Routière D'olembe : Tensions Et Mécontentement Des Commerçants :: Cameroon

Une opération de grande envergure visant à mettre fin au désordre urbain s'est déroulée le 1er février 2024, à la Gare routière d'Olembe à Yaoundé. Cependant, cette initiative a suscité de vives tensions et mécontentements parmi les commerçants affectés.

Le lieu-dit "Gare routière d’Olembe" a été le théâtre d'une situation tendue, jeudi dernier, lorsque des agents municipaux sont intervenus pour détruire les comptoirs des commerçants, provoquant apparemment d'importants dégâts. Des témoignages font état d'actions violentes, avec des agents de la mairie battant des personnes et détruisant les comptoirs des vendeurs, sans préavis ni consultation préalable.

"La mairie de la ville de Yaoundé est venue tout casser. Ses agents ont battu des gens. Ils ont détruit les comptoirs de nos mamans. Ils ont fait beaucoup de désordre. Ils ont agi sans même avertir ni le chef de poste, ni les commerçants. On ne sait pas si les personnes battues vont survivre. Ils ont tout emporté. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous espérons avancer", a témoigné un déguerpi à Radio Balafon.

Face à la protestation des commerçants, la mairie a trouvé un autre emplacement pour accueillir les marchands chassés de leur espace habituel. Cependant, les plaintes persistent, les commerçants devant désormais débourser des sommes plus importantes, comme les 35 000 Francs CFA exigés chaque mois pour obtenir une place.

Cette opération, bien qu'intentionnée pour juguler le désordre urbain, soulève des préoccupations quant à son exécution et à son impact sur les commerçants déjà vulnérables. Les autorités locales sont appelées à trouver des solutions justes et équitables pour résoudre cette situation délicate et minimiser l'impact négatif sur les petits commerçants de la région.