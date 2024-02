Cameroun :: Chantal Biya Et Ferdinand Ngoh Ngoh Au Cœur D'une Affaire Délicate :: Cameroon

Il y a quelques semaines, Chantal Biya, mécontente des réticences de son mari quant à certaines nominations proposées par Ngoh Ngoh, exprime le désir de se rendre à l'étranger. Officiellement, il s'agit de prendre soin de ses enfants, mais cette décision cache des manœuvres politiques visant à imposer des choix au président Paul Biya. Après plusieurs jours de résistance, le président cède et autorise le voyage de la première dame, qui quitte le Cameroun dans la nuit du 26 janvier 2024.

Cependant, au même moment, Ferdinand Ngoh Ngoh obtient l'autorisation du président de le représenter au sommet des chefs d'État et de gouvernement en Italie, prévu pour le 29 janvier 2024. Un retournement de situation surprenant, car le Premier ministre, Dion Ngute, avait déjà été désigné pour cette mission.

Des informations laissent entendre que Chantal Biya aurait plaidé en faveur de Ngoh Ngoh, impliqué dans l'affaire Martinez Zogo en raison de sa relation avec Martin Savom. La première dame aurait obtenu difficilement son propre déplacement à Paris pour rejoindre sa famille.

Cependant, la situation prend une tournure inattendue lorsque le président est informé d'une possible rencontre secrète entre Chantal Biya et Ferdinand Ngoh Ngoh lors du voyage en Italie. Paul Biya change à nouveau d'avis et décide de se faire représenter par l'ambassadeur du Cameroun en Italie, Sébastien Foumane.

Ainsi, la rencontre secrète est avortée à la dernière minute, forçant Ferdinand Ngoh Ngoh à rester à Yaoundé. Cette affaire délicate révèle des tensions profondes au sommet de l'État camerounais, laissant présager des répercussions politiques à venir.