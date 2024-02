Quel Est L’impact De L’orpaillage Sur La Richesse Du Cameroun ? :: Cameroon

En 2012, Emmanuel Bonde, le ministre camerounais des Mines qualifiait la commune de Batouri, située à 400 km de la capitale du Cameroun, de « scandale géologique », en raison de sa grande richesse en matières premières. Le Cameroun est donc un pays qui dispose de nombreuses ressources naturelles, parmi lesquelles l’or. L’orpaillage est assez développé dans le pays, que ce soit à un niveau traditionnel ou professionnel. Dans la suite, nous vous parlons de l’impact de cette activité sur la richesse du Cameroun.

Le Cameroun, un pays riche en ressources naturelles

Le sous-sol du Cameroun est assez riche sur le plan des ressources naturelles. Ce pays est doté de ressources telles que le pétrole, le gaz, les minerais, le bois précieux. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les richesses du sous-sol et particulièrement l’or. Si le Cameroun dispose autant d’or, c’est en raison de sa géologie.

En effet, lorsqu’on recherche de l’or, il faut chercher certains types de roches, notamment sédimentaires et volcaniques. Il est important d’avoir un certain contact géologique entre l’or et les roches. Grâce à la rencontre entre deux types de roche, certaines fissures se créent, ce qui entraine l’or à la surface, avec les pressions et les températures élevées. Vous pouvez consulter ce site afin d’avoir d’amples informations sur la géologie lié à l'or .

Le secteur de l’or au Cameroun : un secteur encore artisanal

Il est clair que le sous-sol camerounais dispose d’un potentiel élevé. Cependant, le pays n’est pas souvent appelé dans le rang des pays miniers. Sur le plan aurifère plus précisément, malgré tout son potentiel, le pays ne fait pas partie du top 5 des plus grands producteurs d’or en Afrique. Cette situation est assez incompréhensible et on est amenés à se demander quelle est la raison.

En fait, jusque-là, l’exploitation de l’or au Cameroun est toujours à une étape artisanale. Les orpailleurs travaillent dans les mines avec des outils traditionnels afin de récolter quelques grammes d’or, qu’ils tentent de vendre et subvenir aux besoins de leurs familles. Ils travaillent donc de façon informelle, ce qui ne contribue pas à l’économie du pays.

De même, certains orpailleurs travaillent pour des entreprises internationales, mais toujours dans les mêmes conditions. Même si ces entreprises paient des impôts au Cameroun, le secteur de l’or est toujours à une étape embryonnaire.

C’est tout le secteur minier du Cameroun qui souffre d’ailleurs. Selon l’agence Ecofin, le Cameroun produit, puis exporte de l’or ainsi que du diamant. Cependant, le secteur minier ne contribue qu’à une faible hauteur (0,11 %) au PIB nominal du pays et 0,01 % de l’exportation. En plus de cela, il n’a créé que 0,21 % de l’emploi dans le pays en 2017. Ces chiffres ont l’air paradoxaux, quand on voit que le secteur des hydrocarbures en 2018 a contribué à plus de 92 % au budget de l’État.

Un avenir radieux pour l’or et le secteur minier au Cameroun

En s’occupant plus du secteur minier du Cameroun, l’économie du pays ira certainement mieux. Le gouvernement a donc plusieurs défis face à lui pour relever le secteur de l’or et le plus épineux reste l’exploitation artisanale.

La bonne nouvelle, c’est que le Cameroun attire de plus en plus de compagnies minières. Le gouvernement devient plus enclin à donner des licences d’exploitation à ces différentes compagnies. Cela pourra contribuer à créer des emplois plus stables pour les orpailleurs camerounais et enfourner les caisses de l’État.