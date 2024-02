Cameroun :: Alerte De La Comicodi Sur Le Genocide Officiel De La Jeunesse Avec Les Alcools En Sachets (Kitoko) :: Cameroon

Dans une sortie parvenue à la rédaction de Camer.be,le Pr Shanda Tonme, par ailleurs, Médiateur Universel , Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), appelle à la mobilisation des parents et les leaders d'opinions sur le génocide de notre jeunesse avec les alcools en sachets.

Mais qu’est ce qui ne vas pas dans notre pays ? Pourquoi peut-on laisser faire ? Comment pouvons-nous assister impuissants, à l’assassinat, mieux le génocide de la frange la plus active, la plus forte, la plus vivante de notre société par une mafia tolérée, soutenue et encouragée sous le prétexte de quelques prébendes appelées IMPOTS ? NON A l’IMPOT DU SANG ET DES AMES SACRIFIEES DE LA JEUNESSE.

Chers parents, chers compatriotes de tous les bords, de toutes les sensibilités, L’HEURE EST GRAVE. Voici un viol à ciel ouvert, pire que les bruits tout autant légitimes orchestrés et conduits sur la maltraitance de la femme et l’exploitation éhontée de la fille. L’homosexualité et la pédophilie, c’est encore du domaine des cachettes et des secrets de certains lieux fermés, mais le génocide par les alcools en sachets d’une jeunesse entière, c’est le crime populaire, popularisé, généralisé et quasiment institutionnalisé.

Il faut se lever ensemble et vite, fortement et résolument, sinon les lendemains de notre pays sont encore plus sombres dans une analyse froide en ce qui concerne la main d’œuvre utile, les artisans, les manipulateurs des machines dans les usines, les héritiers des glorieux cultivatrices et cultivateurs dans les villages, les plombiers et autres mécaniciens dans nos villes, les soldats qui composent la troupe de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. La jeunesse est l’avenir de la nation, d’accord, mais l’alcool en sachets est le suicide de la jeunesse dans l’avenir et le suicide inéluctable de la nation. Le 11 février c’est dans quelques jours, et c’est la fête de quoi ?

Qui fait ça ? Qui laisse prospérer ce crime ? Pourquoi ? Pourquoi, Pourquoi continue-t-on de favoriser les criminels qui sont à la source de cette haute trahison ? Regardez donc les épreuves sportives des examens et concours, regardez les tests des recrutements de la police, de la gendarmerie, de l’armée, et constatez comment les enfants de moins de vingt ans tombent comme des mouches désorientées. C’est le KITOKO.

J’en appelle à tout le pays, j’en appelle à un sursaut ultime. Il n’est plus besoin de faire des correspondances à qui que ce soit, car je suis fatigué et même plume refuse d’écrire des noms, de coller des adresses, parce qu’elle est elle aussi entrée en révolte légitime devant l’immensité du véritable complot contre la jeunesse.

Debout donc tout le monde, afin que la postérité retienne, que nous avions au moins mené un combat avant de le perdre, face à l’ampleur des réseaux mafieux du crime de génocide contre notre jeunesse par l’alcool sale./.

Yaoundé, le 31 Janvier 2024