Cameroun :: Vol Lamentable Lors D'une Veillée Funèbre À Yaoundé : Le Matériel De Messe D'un Prêtre Dérobé :: Cameroon

Vendredi dernier, lors d'une veillée funèbre quartier Mimboman à Yaoundé, un acte choquant a été perpétré, laissant la communauté ecclésiastique sous le choc. Durant la messe de circonstance, des malfrats ont ciblé le véhicule du concélébrant, le Père Aymar Mvogo, et ont volé sa valise-chapelle, contenant tout le nécessaire de messe, d'une valeur estimée à 500 000 F.

Le prêtre, vicaire du Centre eucharistique St-Jean Marie Vianney de Mfou-village, avait assisté à la veillée funèbre pour soutenir une famille amie endeuillée, aux côtés du curé Gervais Owona Ebede de la paroisse Notre-Dame de la Charité d’Abom. Cependant, en raison de la présence d'une valise-chapelle chez le Père Owona Ebede, le Père Mvogo a pris la décision de laisser son propre matériel dans son véhicule, parmi de nombreux autres garés dans les environs.

Les malfrats ont profité de l'occasion pour briser la vitre arrière côté passager de la voiture de marque Carina E appartenant au Père Mvogo. Ils ont rapidement emporté la valise-chapelle, causant une perte estimée à 500 000 F. Cet incident déplorable soulève des inquiétudes quant à la sécurité des lieux de culte et des personnels religieux pendant les événements liturgiques et les cérémonies.

La valise-chapelle, outre sa valeur monétaire, contenait le nécessaire sacré utilisé lors des messes, ajoutant un aspect sacrilège à ce vol. Les autorités locales ont été alertées et une enquête est en cours pour identifier les coupables et récupérer le matériel volé.

La communauté ecclésiastique exprime son indignation face à cet acte de vol qui viole le sanctuaire d'une veillée funèbre. Les membres de la paroisse et les fidèles demandent une vigilance accrue et des mesures de sécurité renforcées pour éviter de tels incidents à l'avenir. Le vol d'objets sacrés lors de cérémonies religieuses reste un acte déplorable qui nécessite une condamnation unanime et des actions pour prévenir de telles occurrences à l'avenir.