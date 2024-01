Cameroun :: Un Atelier De Transformation De Déchets Plastiques En Pavés Dans Un Lycée À Douala. :: Cameroon

L’atelier a été construit et équipé au Lycée Polyvalent de Bonabéri à Douala par les employés et les partenaires de MTN Cameroon dans le cadre du programme des 21 Days of Y’ello Care 2023. Son inauguration a été faite par le Ministre des Enseignements Secondaires, Pauline Nalova Lyonga.

L'atelier de Bonaberi intègre un incubateur de pavés composé de cinq machines principales : un broyeur, un convoyeur à froid, un malaxeur, un convoyeur à chaud et une pondeuse. Il sera utilisé pour transformer en pavés écologiques, les bouteilles et autres objets en plastique collectés dans la ville de Douala et ses environs ; avec une capacité de production de 300 pavés par jour. Ces pavés seront utilisés pour améliorer le cadre de vie dans des établissements secondaires de la ville, voire, pour l’aménagement ou la réhabilitation de routes secondaires.

La production de pavés au Lycée Polyvalent de Bonabéri sera soutenue par une campagne d’engagement à travers laquelle MTN Cameroon entend encourager les habitants de la capitale économique à contribuer à l’initiative en donnant de la valeur et une nouvelle vie à leurs bouteilles et objets en plastique. Le Ministère des Enseignements Secondaires entend aménager des ateliers de ce type dans d’autres établissements techniques à travers le pays, dans le cadre de son programme ‘’Clean School ».

La consommation de plastique a augmenté au cours des deux dernières décennies, tandis que son recyclage est entravé par sa nature non dégradable. L'élimination des déchets plastiques constitue par conséquent un défi environnemental majeur. L’ouverture de l’atelier du Lycée Polyvalent de Bonabéri s’inscrit dans le cadre des solutions innovantes proposées par le Cameroun pour contribuer à la résolution de ce problème écologique.



Il s’agit de donner aux élèves une application pratique des cours théoriques qu’ils reçoivent en classe et leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences. A noter que cette initiative donnera également la possibilité aux associations de personnes vivant avec un handicap de participer à la collecte des déchets plastiques.