Cameroun - Scandale D'expropriation : Détournement Des Indemnisations Pour L'autoroute Douala-Yaoundé

Dans une affaire aussi choquante que déplorable, les populations de l'arrondissement de Yaoundé 7e, précisément à Nkol-Nkoumou, vivent un véritable cauchemar après avoir été expropriées pour la construction de l'autoroute Douala - Yaoundé. Alors que le ministre des travaux publics se félicite de la finalisation de cette infrastructure qui a déjà englouti des centaines de milliards de Fcfa, les habitants du corridor de la pénétrante de l'autoroute, au lieu-dit PK0 reliant la nationale numéro 3, n'ont toujours pas reçu les indemnisations promises.

La situation est alarmante pour ces familles qui, depuis quatre ans, attendent en vain la compensation financière qui leur permettrait de reconstruire leurs vies après avoir cédé leurs terres pour un prétendu bien d'utilité publique. Incapables de cultiver leurs champs, elles se retrouvent dans une situation précaire, ne pouvant même pas assurer l'éducation de leurs enfants.

Le comble de cette triste histoire réside dans l'ajout de près de 150 personnes inconnues sur les listes d'indemnisation. Les autochtones, légitimes propriétaires des titres fonciers, se voient injustement écartés de tout dédommagement. Cette pratique douteuse soulève des questions sérieuses quant à la transparence et à l'éthique entourant le processus d'indemnisation.

Les autorités doivent répondre à ces préoccupations légitimes des populations expropriées. Comment expliquer le détournement des fonds destinés à indemniser ces citoyens qui ont sacrifié leurs terres au nom de l'intérêt public ? Pourquoi des personnes étrangères à la communauté figurent-elles sur les listes au détriment des véritables propriétaires fonciers ?

Les organisations de la société civile et les médias doivent intensifier la pression pour faire toute la lumière sur cette affaire scandaleuse. La reddition de comptes est impérative, et les responsables de ces malversations doivent être tenus pour responsables devant la justice.

En conclusion, il est temps que la transparence et l'équité prévalent dans le processus d'expropriation et d'indemnisation. Les autorités compétentes sont interpellées pour remédier à cette situation inacceptable qui prive des familles de leurs droits légitimes et alimente le mécontentement au sein de la population.