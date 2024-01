Cameroun :: Près De 40 Millions De Francs Cfa: C'est Le Coût De L'évacuation Sanitaire De Joseph Owona :: Cameroon

On l’a appris par une lettre laconique de la présidence de la République adressée au Ministre des finances afin que ce dernier donne les instructions à la paierie de l'ambassade du Cameroun à Paris en France afin qu'elle puisse soutenir financièrement Joseph Owona, membre du conseil constitutionnel.

Dans cette correspondance qui date du 7 décembre 2023, et qui a fuitée sur les réseaux sociaux , Ferdinand Ngoh Ngoh, le ministre d’État Secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun ordonne au ministre des Finances, de mettre à la disposition de la Paierie de l’ambassade du Cameroun à Paris la somme de 39.500.000 FCFA (trente-neuf millions cinq cent mille FCFA), pour "soutenir Monsieur Joseph Owona, membre du conseil constitutionnel évacué sanitairement en France. Urgence particulièrement signalée" a-t-il écrit Ferdinand Ngoh Ngoh dans sa correspondance à Louis Paul Motaze..

Disons le sans ambages : délaisser les institutions sanitaires de son pays pour se soigner à l’étranger est, au bas mot, une faute pour nos dirigeants. C’est la preuve irréfutable qu’ils n’e veulent pas bâtir sur place un système de santé digne..

Si, dès qu’ils sont malades, même légèrement, ils sautent dans l’avion pour l'occident afin d’y recevoir des soins, c’est aussi parce qu’ils n’ont pas favorisé chez eux le développement de l’expertise médicale nationale.

Se soigner à l’étranger est également une énorme injustice envers le reste de la population.

En effet, pendant que les Camerounais démunis sont condamnés à se rendre dans des structures de santé devenues des mouroirs, les dirigeants du pays eux prélèvent sans vergogne sur les deniers publics pour venir en Occident recevoir des soins. Et c’est souvent une affaire de gros sous : la facture d’hospitalisation d’un dirigeant de l'assemblée nationale du Cameroun à l’Hôpital américain de Neuilly a grimpé jusqu’à 95 millions de francs Cfa. C'était en 2023.

Au Cameroun, les chiffres les plus récents datent de plus de trois ans. En 2020, la direction de l’organisation des soins et de la technologie sanitaire du ministère de la Santé évaluait le nombre d'évacuations sanitaires du Cameroun à une centaine de cas pour un coût avoisinant plus d’un milliard de FCFA selon ses estimations.