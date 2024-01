Cameroun :: Can Total Énergie 2023: Le Supporter No:1 Du Football Fait Des Surprises À Ses Consommateurs :: Cameroon

À la faveur de la grand-messe du football africain, la marque 33 export, à travers sa nouvelle campagne panafricaine, intitulée «On gagne ou on gagne», va offrir aux fidèles consommateurs, un séjour aux pays des éléphants.

33 export offre un début d'année heureux à ses consommateurs. La marque à travers sa nouvelle campagne panafricaine intitulée « On gagne ou on gagne», va permettre à dix de ses consommateurs, de bénéficier d'un voyage au pays des éléphants, à la faveur de la grand-messe du football africain, à laquelle participent les Lions Indomptables de football. « Aujourd'hui, nous avons dévoilé une campagne, tournée au Cameroun avec des acteurs camerounais. Une campagne qui va faire le tour de l'Afrique et ça on peut dire bravo à nos frères, bravo à nos supporters qui ont été là présent», se réjouit Eric Voufo, brand manager de 33 export.

Les bénéficiaires de ce voyage se sont inscrits, et on été tirés au sort au cours d'un programme télévisé.

A en croire Eric Voufo, ces consommateurs disposent de 48 heures pour se signaler.

Par ailleurs, 33 export promet des moments exceptionnels à ses consommateurs à travers le Cameroun. «De très belles surprises sont réservées aux gagnants. Ils prendront le vol à la veille du match des Lions indomptables. Pour les consommateurs locaux, de très belles surprises. Ils seront accueillis dans les points de vente et nous serons présents. On a des fans zone qui sont sponsorisés par 33 export à travers notre partenariat avec la Fecafoot», poursuit Eric Voufo.

Brassée au Cameroun depuis 1962, 33 export est le supporter n°1 du football. La marque accompagne les Lions Indomptables depuis 1998.