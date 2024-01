Cameroun :: Region De L’est : La 3E Edition Du Marche Special Noel Contre La Faim D’annee :: Cameroon

La Coopérative des variétés agricoles d'Abong-Mbang (Covagro) a célébré pour la troisième fois, son traditionnel « Marché spécial Noël » à l’effet de permettre aux populations de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Comme chaque année et ce depuis trois ans, le traditionnel marché spécial Noël Covagro s’est tenue les 23 et 24 décembre, respectivement à Abong Mbang et à Atok, dans le département du Haut-Nyong, région de l’Est-Cameroun.

Pour le Pca de Covagro, Alain Michel Antibe, il a été question de mettre à la disposition des populations des denrées alimentaires de première nécessité et sains à des prix raisonnables. L’objectif recherché étant de permettre aux populations parfois indigentes de passes les fêtes de fin d’année de meilleures conditions possibles.

Sur les deux sites, enthousiasme des populations est perceptible. Les ménages se réjouissent des prix très pratiqués à cette occasion. Les producteurs locaux quant à eux saisissent la balle au bond pour écouler les produits issus de leurs exploitations familiales ; une opportunité pour nombre d’entre eux de faire de bonnes affaires. Le Pca renseigne que « Covagro a déployé de grands moyens pour permettre aux exposants de donner à voir et vendre le fruit de leurs fermes : viande porcine et bovine, poulet de chair, des œufs, l’huile de palme, banane plantain et surtout le célèbre savon de ménage estampillé Cova ». Il ajoute que spécialement pour cette édition plusieurs éleveurs qui ne sont pas membres de la coopérative ont été conviés et autorisés à exposer et vendre sur le site sous conditions de proposer des prix accessibles mais surtout des produits bio.

L’occasion a été donnée au comité directeur d’organisation de déployer sa capacité événementielle pour la visite guidée dans des installations du Covagro à travers une marche sportive qui a vu la participation des autorités administratives et communales. Une activité qu’a visée Alain Michel Antibe pour un esprit sain dans un corps sain. « Le marché spécial noël participe de la mise en œuvre par Covagro, de la Responsabilité Sociale de l’entreprise (RSE).

​Les principales innovations pour l’année 2023 ont été notamment l’élargissement de la base des populations bénéficiaires, à travers le déploiement dans 2 localités : Abong-Mbang et Atok ; la mise sur ce marché de 02 nouveaux produits manufacturés signés Covagro : le savon Cova et l’huile raffinée Cova, des produits qui répondent aux besoins primaires des ménages ; et la confiance et l’implication de nouveaux partenaires, notamment Optimum Finances, la Capef et Mtn Cameroon : « un intérêt qui témoigne de la crédibilité du concept et du bien-fondé de ce que nous faisons », souligne-t-il. Le personnel de Covagro se satisfait de la réussite de cette édition et se dit déjà à pied d’œuvre pour l’édition de décembre 2024.