Rd Congo :: Félix Tshisekedi En Tête Des Élections Présidentielles : Contestations Et Attentes Pour La Suite

Les résultats partiels de l'élection présidentielle en République Démocratique du Congo (RDC) ont été dévoilés jeudi par la Commission électorale (Céni), plaçant le président sortant, Félix Tshisekedi, en tête avec une avance confortable. Selon ces résultats préliminaires, Tshisekedi remporterait 76% des voix parmi les 12,5 millions de suffrages déjà décomptés, soit 9,5 millions de voix à son actif.

Moïse Katumbi et Martin Fayulu arrivent respectivement en deuxième et troisième position avec 16,5% et 4,46% des voix. Cependant, ces chiffres ont suscité une controverse au sein de l'opposition, alléguant des "irrégularités" lors du scrutin et réclamant l'annulation des résultats, tout en exigeant des actions judiciaires à l'encontre des membres de la commission électorale.

Les élections en RDC ont été marquées par des critiques et des doutes quant à leur transparence et à leur intégrité. La Mission d'observation électorale des églises catholique et protestante (CENCO-ECC), une entité influente, a souligné qu'elle avait mis en place un mécanisme de comptage parallèle des voix. Cette initiative a permis de constater qu'un candidat (en l'occurrence Tshisekedi) se démarquait nettement des autres, obtenant plus de la moitié des suffrages exprimés.

Cependant, malgré cette avance apparente, la CENCO-ECC a relevé plusieurs cas d'irrégularités qui pourraient potentiellement compromettre l'intégrité des résultats dans certaines régions. Dans son rapport rendu public jeudi à Kinshasa, la mission a appelé la Commission électorale ainsi que les instances judiciaires compétentes à examiner de manière responsable ces irrégularités avant toute proclamation définitive des résultats.

La Commission électorale (Céni) a annoncé que les résultats globaux seront divulgués le 31 décembre, avec les résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales prévus pour le 3 janvier 2024. Les résultats des élections municipales seront quant à eux révélés le 4 février 2024.

Cette période post-électorale en RDC est donc marquée par des tensions croissantes entre l'opposition et les instances en charge de la supervision électorale. L'opposition continue de contester les résultats, arguant des possibles failles dans le processus électoral, tandis que les attentes concernant la publication des résultats définitifs demeurent fortes parmi la population congolaise.

À ce stade, l'attention se tourne vers la résolution des contestations et vers les actions que prendront les autorités compétentes pour garantir l'intégrité et la légitimité des résultats électoraux, éléments cruciaux pour la stabilité et la démocratie en République Démocratique du Congo.