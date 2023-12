Cameroun :: Xmas Festival Powered By Betmomo : Point De Presse Tenue Ce 20 Décembre À Yaoundé. :: Cameroon

4 grosses têtes d'artistes étrangers de la scène urbaine Africaine de ses dix dernières années seront sur la scène du palais des sports de Yaoundé et Canal Olympia Bessengue pour cette première édition du Xmas festival powered by BETMoMo au Cameroun à savoir : Dadju, Didi B, Omah Lay, La Fouine. Confirmation faites ce 20 décembre à la salle de presse du palais des sports de Yaoundé par le comité d'organisation Evolve communication.

Un point de presse auquel a pris part l' artiste camerounais Ko-C , le représentant de BETMoMo Didier MANGAS .

Dans son propos liminaire M. Ahmed NDAM d'Evolve Communication organisateur de ce festival:« c'est depuis décembre 2022 que ce projet a été mis sur pied afin de permettre aux jeunes de s'épanouir, échanger des idées, depuis la pandémie à COVID 19, le palais des sports n'as plus renoué avec des concerts grand public , il était donc grand temps de relever ce défis». D'où le choix des 2 villes camerounaises à forte concentration pour la tenue de ce festival: Yaoundé et Douala.

Pour son partenaire majeur BETMoMo représenté par M. Didier MANGAS ce projet: «s'inscrit comme un acteur majeur du développement socio-culturel, en tant que première entreprise camerounaise de paris sportifs en ligne , nous voulons à travers ce festival sensibiliser sur les avantages et inconvénients des paris sportifs».

Xmas festival powered by BETMoMo: Grands axes.



Précisons que la journée du 21 décembre dès 10h est réservée à l'ouverture officielle du site du festival au palais des sports de Yaoundé plusieurs activités ludiques sont au menu : baby foot, mini foot, jeux virtuel, finale du Betmomo context avec un chèque de 500.000 FCFA pour le vainqueur qui bénéficiera de la production d'un single en featuring avec un artiste Guest de cette édition entièrement financer par l'organisateur.

Le 22 décembre dès 18h grand concert sur la scène du palais des sports de Yaoundé, et le 24 décembre à Canal olympia Bessengue.

Le public pourra vivre ces grands moments musical moyemment une somme de 5000f , 10.000f , voir 50.000f .

L' entreprise Easy group assure le côté technique de ce festival d'ailleurs le montage de la scène a démarré ce jour , Africa Security se chargera de veiller à la sécurité des usagers lors de ce grand rendez-vous.

On compte plus d'une quinzaine d'artistes locaux pour cette première édition, rappelons que l'artiste Ko-C prestera en live les 22 et 24 décembre prochain,un spectacle énorme plein d'énergie et de nouveautés tels que précisé par ce dernier au cours de ce point de presse. Le public de Yaoundé et Douala a donc de quoi passé une fin d'année musicale inoubliable via XMas festival powered by BETMoMo.