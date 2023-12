Cameroun :: Arrestation Gang Criminel : Implication D'un Officier De Gendarmerie :: Cameroon

La région des Hauts Plateaux et ses environs ont récemment été le théâtre de multiples braquages à main armée, semant l'inquiétude et l'insécurité parmi les habitants. Face à cette vague de criminalité inquiétante, une opération conjointe d'envergure a été lancée, réunissant les forces du Cocom Baham et du CB Bangou, sous la coordination de la CoLégion Ouest.

Cette initiative coordonnée a abouti à l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans ces actes criminels. Parmi les personnes appréhendées figurent Nzali Yannick, Fogem Hugues Romeo, Mfoko Mohamed, Kanou Nganou Rodrigue et Njoya Ibrahim, tous ayant un passé judiciaire chargé.

Cependant, la surprise et l'indignation ont été à leur comble lorsque les enquêteurs ont découvert que la tête de ce gang n'était autre qu'un officier de gendarmerie respecté, le Lieutenant Wang Abdel Aziz, qui occupait le poste de chef de la Légion Ouest. Les investigations préliminaires ont révélé que l'officier Wang Abdel Aziz fournissait des armes au gang et aurait même participé à deux braquages en utilisant son arme de service.

Actuellement, les suspects sont détenus en garde à vue à la compagnie de Baham, tandis que l'officier Wang Abdel Aziz a été désarmé et son arme scellée. Une audience est prévue ce matin au Cocom Baham pour entendre sa version des faits. Selon les instructions de la CoLégion et du Commissaire du Gouvernement, il pourrait être transféré en garde à vue dans les cellules du GGT de Bafoussam.

Cette situation alarmante suscite une attention et une surveillance particulières de la part des autorités compétentes, car elle soulève des questions cruciales sur l'intégrité au sein des forces de sécurité et l'ampleur de la collaboration avec des réseaux criminels.

L'ensemble de la communauté locale demeure en attente de plus amples détails sur cette affaire, alors que les autorités s'efforcent de démêler les tenants et aboutissants de cette collusion entre des membres des forces de l'ordre et des activités criminelles.