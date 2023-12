Cameroun :: Démantèlement D'un Gang De Coupeurs De Route : La Gendarmerie De L'ouest Frappe Un Coup Dur :: Cameroon

Un coup dur a été porté aux activités criminelles dans la région de l'Ouest du Cameroun alors que la gendarmerie annonce avoir démantelé un gang redoutable de coupeurs de route opérant sur le tronçon Foumbot-Maloa, dans le département du Noun. Cette action a été menée de main de maître par les forces de l'ordre qui ont présenté devant la presse, à Bafoussam, un groupe composé de huit membres, parmi lesquels figurait un marabout, soupçonné de diriger les opérations.

Selon les informations relayées par Radio Balafon, ce groupe, spécialisé dans le vol d'engins motorisés, de téléphones portables et d'importantes sommes d'argent, a été appréhendé mercredi dernier. Les membres, âgés de 21 à 52 ans, ont été pris en flagrant délit de plusieurs actes criminels commis sur cet axe routier.

Le modus operandi de ce gang était soigneusement planifié, avec une organisation hiérarchique clairement établie : un chef, des conducteurs, des individus armés et même un marabout, chargé de prédire les moments opportuns pour éviter toute confrontation avec les forces de sécurité. Le capitaine Mvondo, chef du bureau de lutte contre la grande criminalité à la légion de gendarmerie de l’Ouest, a déclaré : « Il était chargé de faire la voyance afin de dire aux autres : "voilà, on peut aller aujourd’hui, on ne se fera pas prendre par les Forces de Maintien de l’ordre". »

L'enquête a débuté avec l'arrestation d'un premier suspect trouvé en possession de munitions de calibre 12. Grâce à l'exploitation de son téléphone, les gendarmes ont pu remonter la piste de ses complices. Le bilan de cette opération fructueuse se traduit par la saisie de 17 munitions de calibre 12 et de deux armes artisanales.

Les autorités appellent désormais la population à collaborer étroitement avec les forces de sécurité. Le lieutenant-Colonel Jonathan Zourmba, chef d'Etat-Major de la légion de gendarmerie de l’Ouest, a tenu à souligner l'importance de cette collaboration : « La gendarmerie ne peut pas travailler sans la population. Nous invitons la population à collaborer avec la légion de gendarmerie de l’Ouest qui n’est là que pour leur bien. »

Ce démantèlement d'un gang criminel constitue une victoire significative dans la lutte contre la criminalité, offrant un message clair aux délinquants tout en renforçant la confiance de la population envers les forces de sécurité du pays.