Cameroun :: Scandale À La Can 2022 : Plus De 10 Milliards De Fcfa De Bus Pourrissent À Yaoundé :: Cameroon

Un gaspillage de ressources sans précédent a été révélé à la suite de la récente Coupe d'Afrique des Nations 2022, organisée au Cameroun. 93 autobus, dont 24 réservés aux sélections nationales et 41 minibus destinés aux officiels de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sont actuellement laissés à l'abandon, en train de pourrir dans les environs de l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé.

Chaque bus officiel, d'une valeur nette de 210 000 euros, soit environ 142 millions de FCFA, a été acquis pour servir exclusivement lors de la compétition. Les 24 bus attribués aux sélections nationales ont représenté une dépense de plus de 3 milliards de FCFA pour le seul bénéfice des équipes participantes à la CAN.

Cependant, la situation prend une ampleur alarmante lorsque l'on considère les 69 autres bus impliqués, portant le coût total à plus de 10 milliards de FCFA, entièrement financés par les contribuables camerounais. Ces véhicules, utilisés dans le cadre de l'événement sportif de renom, sont désormais abandonnés, se détériorant lentement au Palais des Congrès de Yaoundé.

Cette révélation a suscité l'indignation et la colère parmi les citoyens, qui pointent du doigt un gaspillage scandaleux des deniers publics. La question de la gestion des ressources et des dépenses liées à la CAN 2022 est désormais au cœur des débats dans le pays.

Les critiques vis-à-vis de l'administration responsable de cette gestion négligente se multiplient, mettant en exergue un manque flagrant de responsabilité et de transparence dans la prise en charge de ces biens, acquis spécifiquement pour l'événement sportif de renommée continentale.

Cette situation soulève également des interrogations sur la planification post-événementielle, alors que ces autobus, initialement prévus pour assurer le bon déroulement de la compétition, sont désormais laissés à l'abandon sans projet de réaffectation ou de réutilisation.

Face à cette révélation, la population demande des comptes et des actions concrètes des autorités compétentes pour remédier à cette situation de gaspillage flagrant, et assurer une utilisation judicieuse des ressources publiques à l'avenir.