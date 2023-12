Cameroun :: Incendie Au Lycée Technique De Garoua Bibemire : Perturbations Dans Les Enseignements :: Cameroon

Ce vendredi matin, le Lycée Technique de Garoua Bibemire a été secoué par un incendie d'origine encore indéterminée, perturbant ainsi le déroulement des cours. Les élèves, pris de panique, ont convergé vers le secteur "Bakassi", où les flammes ont fait des ravages impitoyables, engloutissant le bloc administratif annexe et les salles de classes de Première F3 A et B.

Dans cet état de détresse, les élèves tentent encore de faire face aux résidus de cette dévastation. Le sinistre, survenu jeudi soir aux alentours de 19 heures, a laissé un bilan tragique. Deux photocopieuses, cinq ordinateurs, une imprimante, trois ventilateurs, ainsi que du mobilier de bureau pour les responsables administratifs ont été réduits en cendres. De plus, des documents cruciaux tels que des actes de naissance et des diplômes d'élèves de diverses classes ont été anéantis, dont ceux des Terminales F1, Première et Terminale ACA, CG 1 et 2, F1, 2, 3, 4 et 5 CMA et MAGE.

Cette perte matérielle et documentaire plonge les victimes dans la détresse et soulève des inquiétudes, particulièrement après la clôture récente de la phase de dépôt des dossiers pour les examens de l'OBC session 2023 sans pénalité.

Face à cette situation alarmante, le Proviseur de l'établissement, Oumarou Zao, a immédiatement mobilisé ses collaborateurs tout au long de la nuit pour tenter de sauver certains équipements et établir un bilan des pertes. Ce vendredi matin, il s'est rendu sur les lieux sinistrés afin de rassurer les élèves quant à la continuité des activités pédagogiques. Des mesures ont été prises pour assurer la reprise des cours dans un environnement serein et sécurisé.

Cette catastrophe, dont les origines demeurent encore inconnues, soulève des interrogations quant à la sécurité et met en évidence la nécessité de mesures préventives accrues pour protéger les infrastructures éducatives. Les autorités compétentes sont attendues pour mener des enquêtes approfondies afin de déterminer les causes de cet incendie tragique qui a frappé de plein fouet le Lycée Technique de Garoua Bibemire, perturbant la vie scolaire et plongeant la communauté éducative dans l'émoi et l'inquiétude.