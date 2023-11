Cameroun :: Satisfaction Partielle Des Besoins Des Enseignants:le Pr Shanda Tonme Félicite Le Premier Ministre :: Cameroon

"SATISFACTION RELATIVE SUR LA PRISE EN COMPTE PARTIELLE DES REVENDICATIONS DES ENSEIGNANTS AVEC LA BUDGETISATION DE PRES DE CENT MILLIARDS DE FRANCS CFA A CETTE FIN

Monsieur le Premier Ministre,

Il vaut mieux tard que jamais, et mieux vaut un pas qu’aucun.

En vous renouvelant mes encouragements et mon soutien face aux épreuves multidimensionnelles auxquelles notre pays est confronté, sociales, politiques, diplomatiques et sécuritaires, je me fais un devoir de vous exprimer ma réelle satisfaction, pour l’annonce du commencement de la prise en compte des revendications des enseignants.

Il me souvient que depuis le début de l’année scolaire en cours, je vous ai adressé deux correspondances fort émouvantes, sur les attentes légitimes des milliers d’enseignants abandonnés dans la galère et des frustrations multiples. C’est donc à juste titre que je m’empresse, de vous féliciter pour l’amorce d’une sortie de crise, bien que la dotation qui n’est pas immédiate, s’étale sur deux exercices budgétaires, et que les critères de liquidation individuelles soient encore flous.

Nous ne dirons jamais assez, que la rupture du dialogue ou la ruse dans le dialogue, constitue un danger aux implications inacceptables dans le contexte actuel de notre pays. L’urgence de traiter cette question des enseignants avec transparence, sincérité et non-discrimination, est devenue une conditionnalité de la paix sociale. Je veux ici saisir l’occasion pour rappeler le cas des-aide soignants contractualisés du ministère de la santé, ou encore celui des anciens déflatés des sociétés publiques.

Je veux vous assurer que pour ce qui nous concerne, la médiation avec un dialogue franc empreint de respect mutuel, de dignité et de considération des différents statuts des agents de l’Etat, n’a pas d’autre alternative. Il reste à souhaiter que le traitement effectif des dossiers dans le cadre de l’épuration effective des dettes dues à tous ces personnels, respecte les principes d’équité, de justice et de vérité, car devrais-je encore le rappeler, certains travaillent depuis plusieurs années sans rémunérations, pendant que les différentes pensions et indemnités diverses pour d’autres, sont inexplicablement bloquées.

En tout état de cause, j’exhorte le gouvernement à faire plus et mieux autant que possible, et par ailleurs à se pencher sur tous les cas de même nature et de même amplitude sociale. Un pas important vient d’être fait, il faut amplifier, approfondir et généraliser l’esprit.

Vous exprimant à nouveau ma satisfaction, je vous prie de d’accepter, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de ma haute et fraternelle considération./."