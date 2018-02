CAMEROUN :: PrÃ©sidentielle 2018 : Le candidat du Sdf sera connu le 24 fÃ©vrier :: CAMEROON

CAMEROUN :: Présidentielle 2018 : Le candidat du Sdf sera connu le 24 février :: CAMEROON C’est l’une des résolutions du Comité exécutif national qui s’est réuni le 9 février 2018 sous la présidence du Chairman à Bamenda.

Les 22 et 23 avril prochain se tiendra le congrès du Social Democratic Front à Bamenda. Ce sera l’occasion de renouveler le bureau national du parti, le National Executive Commitee (Nec). Les candidatures aux différents postes ont d’ores et déjà été retenues, dont celle du Chairman John Fru Ndi à sa propre succession. Ce congrès sera suivi, le lendemain, 24 février 2018, par un congrès extraordinaire. Celui-ci aura pour but de désigner le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle.

D’après les résolutions de la réunion du Nec qui s’est tenue vendredi dernier à Bamenda, « le Comité exécutif national adopte le rapport de la Commission d’organisation du Congrès ; convoque le Congrès extraordinaire conformément à l’article 12.2 des statuts du parti pour le 24 février 2018 ; déclare ouverte les candidatures à la candidature à l’élection présidentielle (...) » Selon toute vraisemblance, pour la première fois, le candidat ne sera pas John Fru Ndi. Les trois postulants à l’investiture du parti à cette échéance électorale sont Joshua Osih, Simon Fobi Nchinda et Joseph Mbah Ndam.

Autre résolution de la réunion du Comité national exécutif, la participation du Sdf aux élections sénatoriales du dimanche 25 mars 2018 au Cameroun. Après le décret du président de la République convoquant le corps électoral, le parti de Ni John Fru Ndi a décidé de prendre aux prochaines élections.

Au cours du conclave organisé pour débattre et examiner des questions liées à la vie du parti, la scène nationale et internationale, le Comité exécutif national a pris acte de la mise sur pied du Conseil constitutionnel et a mis en place un comité de stratégie de participation aux élections sénatoriales présidée par l’honorable Tchatchouang et ayant comme membres les honorables Joseph Mbah Ndam, Cyprian Awudu Mbaya, Donatus Njong et tous les sénateurs.

Il a aussi adopté le rapport de la Commission nationale des investitures et publié officiellement la liste définitive des candidats aux différents postes du Nec. Sur proposition de la cellule des Conseillers, il a rapporté les résolutions du 13 janvier 2018 en ce qui concerne la date butoir pour la transmission des dossiers de candidature et fixer la date du 8 février comme dernier délai de rigueur de recevabilité des dossiers de candidatures au Nec.