À Bertoua, du 21 au 23 octobre, l’entreprise a présenté ses programmes de développement des compétences et ses solutions technologiques, réaffirmant son engagement en faveur de l’employabilité des jeunes Camerounais.

La formation aux métiers du numérique et le rapprochement entre universités et entreprises ont été au cœur de la participation de Huawei Cameroun au Salon de l’Orientation Académique et Professionnelle (SOAP) 2026. Organisé à Bertoua par le ministère de l’Enseignement supérieur (MINESUP), du 21 au 23 octobre, sous le haut patronage du Premier ministre, cet événement a réuni élèves, étudiants, établissements d’enseignement supérieur et entreprises autour des perspectives de formation et d’emploi.

Partenaire du gouvernement camerounais dans le développement du numérique, Huawei a profité de cette plateforme pour présenter ses initiatives en matière de transfert de compétences et de formation aux technologies de l’information et de la communication (TIC). L’objectif : mieux faire connaître aux jeunes les débouchés du secteur et les dispositifs leur permettant d’acquérir des compétences adaptées aux besoins du marché du travail.

Sur son stand, l’entreprise a notamment mis en avant trois programmes : Huawei ICT Academy, Seeds for the Future et Huawei ICT Competition. Ces initiatives visent à renforcer les connaissances techniques des jeunes, à développer leurs aptitudes et à faciliter leur préparation aux exigences de l’écosystème numérique.

Huawei n’est pas seulement une entreprise qui fournit des solutions et des infrastructures dans le domaine des télécommunications. Elle investit également dans la formation et le transfert des compétences au profit de la jeunesse camerounaise en proposant depuis 2016 les programmes de formation et de transfert de compétences à ses établissements partenaires.

Des solutions technologiques au service du développement

Au-delà de la formation, les visiteurs ont pu découvrir des solutions illustrant les applications concrètes de l’innovation technologique. Huawei a notamment présenté Smart Classroom, qui favorise l’intégration du numérique dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que Fusion Solar, une solution combinant énergie solaire et technologies numériques pour contribuer à l’accès à une électricité plus propre et durable.



La participation de l’entreprise a suscité l’intérêt des élèves et des étudiants venus s’informer sur les métiers du numérique. « On connaissait Huawei seulement pour ses appareils électroniques. Aujourd’hui, je sais, par exemple, que Huawei investit également dans la formation des talents camerounais et africains », a confié Virginie Medoung, élève et participante au salon. Elle a exprimé le souhait de pouvoir prendre part à l’un des programmes présentés.

Les autorités saluent l’engagement de Huawei

La présence de Huawei a également été marquée par la visite de Grégoire Mvongo, Gouverneur de la région de l’Est et représentant personnel du Ministre d’État, Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Pr Jacques Fame Ndongo qui n’a pas manqué de remercier Huawei pour la participation à ce salon qui est une grande vitrine pour l’avenir de la jeunesse camerounaise dans le domaine de l’entrepreneuriat. Les représentants de l’entreprise lui ont présenté leurs différents dispositifs de formation et de développement des compétences.

Le gouverneur a encouragé les jeunes à profiter des opportunités offertes par le salon, notamment en échangeant avec les responsables des universités, des grandes écoles et les spécialistes de l’orientation académique et professionnelle.

Lors de la cérémonie de clôture, le Dr Wanah Litumbe Theresia Ndoko, Directrice de l’Assistance et des Œuvres Universitaires au MINESUP, a également salué la participation de Huawei en qualité de sponsor Gold de l’événement.

À travers cette participation au SOAP 2026, Huawei Cameroun entend ainsi consolider ses relations avec les institutions académiques et les partenaires publics et privés. Un engagement qui place la formation et le transfert de compétences au centre de sa contribution au développement de l’écosystème numérique national, avec l’ambition de préparer une nouvelle génération de talents capables d’accompagner la transformation numérique du Cameroun.