Nzegang Martin, journaliste et ancien rédacteur en chef de La Voix du paysan, dans une lettre ouverte, interpelle le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales suite à une information sur la contamination du poulet et des œufs locaux. Il évoque également la filière poisson dans laquelle le principal importateur se dit soucieux des consommateurs en cette période de forte demande et exhorte le ministre de l’orienter vers la production.

L'intégralité de sa lettre en dessous.

Monsieur Le Ministre,

La fermeté de votre réaction, suite à une information sur la contamination du poulet et des œufs locaux, me rappelle les années 2004 à 2006, années de lutte contre les importations des poulets congelés. Vous étiez du côté de la lutte, déplorant leur impact négatif sur la filière avicole, l’économie nationale et la santé des populations. Vous étiez en service au ministère des Finances pour le compte du Minepia. Par devoir de réserve, vous étiez discret.

Monsieur Le ministre,

L’étude sur la contamination du poulet est rendue publique à la veille des fêtes de fin d’année. Au même moment le principal importateur du poisson s’inquiète des possibles pénuries à la même période. Pourquoi ces annonces maintenant ?

Monsieur Le Ministre

Depuis que vous êtes à la tête de ce département ministériel, vous avez protégé l’aviculture locale. Peut-on imaginer l’ardent défenseur de notre poulet, adversaire inflexible du poulet congelé importé, le Docteur TAÏGA, Camerounais, ministre en charge de la promotion de l’élevage, signer des autorisations d’importation de ces poulets dont les analyses en laboratoire du Centre Pasteur de Yaoundé en février 2005 ont révélé la dangerosité ? Veut-on nous faire croire que sans le poulet les Camerounais ne fêteraient pas ? Non, Monsieur le ministre, si le poulet local est véritablement dangereux-et ils doivent le prouver sans équivoque-comment le remplacer par celui importé tout aussi dangereux comme l’a constaté le Centre Pasteur ?

Quant au poisson, le principal importateur se dit soucieux des consommateurs en cette période de forte demande, tant mieux. Voici l’occasion de l’orienter vers la production.

Monsieur le Ministre,

Ne vous laissez pas impressionner par cette panique que l’on veut créer autour d’une hypothétique pénurie du poulet et du poisson pendant les fêtes de fin d’année.

En 2005, l’annonce de la présence de la grippe aviaire au Nigeria voisin éloigne une bonne partie de la population des produits de notre aviculture. La situation se rétablit lorsque Bernard Njonga, alors président de l’Acdic, Ahmadou Moussa président de l’Ipavic, des journalistes… consomment publiquement le poulet lors d’un point de presse le 1er mars 2006. Entre temps personne n’est tombé malade pour n’avoir pas consommé le poulet et les œufs

Le prix du kg du cacao est passé de 5000 à 2000 F CFa, les cacaoculteurs n’en sont pas morts. Les maraichers connaissent souvent des chutes du prix de la tomate, ils sont toujours dans leurs champs.

Vous êtes un ardent protecteur du poulet local, c’est certain. Vous militez pour la production locale du poisson et l’accompagnez, c’est indiscutable. Vous êtes très certainement le meilleur ministre de l’élevage de ces 30 dernières années, j’assume. N’effacez pas ce bilan par des décisions qui vous contredisent

Très respectueusement

Martin Nzegang

Journaliste