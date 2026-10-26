Afin de consolider son organisation et de soutenir l'essor de ses activités, BTE Engineering Group annonce la désignation de plusieurs responsables à la direction générale et à la tête de ses différents pôles.

Ces nominations ont pour objectif de favoriser une meilleure coordination des équipes et un suivi efficace des projets.

Yolande Djuissi Noussi Gopong, détentrice d'une licence en sciences de gestion, option management, est nommée directrice générale et responsable de BTE Engineering Group. Sa mission consistera à assurer la coordination générale du groupe, à superviser ses activités et à veiller à l'application de ses orientations stratégiques.

Abigaël Kenfack, titulaire d'une licence, est nommée directrice générale adjointe de BTE Engineering Group. Elle appuiera la direction générale dans la coordination des activités, le suivi administratif et organisationnel, ainsi que dans l'exécution des décisions de la direction.

Nfondoum Mouliom Issah, doctorant en génie civil, est nommé directeur de BTE Engineering Design. Il aura la charge de coordonner les activités relatives à l'ingénierie, aux études techniques et au suivi des projets de son domaine.

Dita Franklin Steve, détenteur d'une licence en génie électrique et automatisme industriel et spécialiste en énergie solaire, est nommé directeur général du pôle BTE Electrical & Energy. Il aura pour mission de piloter les activités liées aux installations électriques, aux solutions énergétiques et aux projets d'énergie solaire.

Wété Djouguep Jocelyn Steve, spécialiste en électrotechnique, est nommé directeur général adjoint du pôle BTE Electrical & Energy. Il secondera la direction du pôle dans le suivi des opérations techniques, la coordination des interventions et la réalisation des projets électriques et énergétiques.

Valère Toubia Pibo Armel, spécialiste en génie civil, est nommé directeur général du pôle BTE Construction & Infrastructure. Il aura la charge de coordonner les projets de construction et d'infrastructure, d'assurer le suivi des travaux et de contribuer au respect des exigences techniques et des délais.

Enfin, Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen, fondateur de BTE Engineering Group, est à l'origine de cette initiative entrepreneuriale et du développement du groupe.

Par ces nominations, BTE Engineering Group réaffirme son souhait de bâtir son organisation autour de responsables aux compétences complémentaires. Les différents pôles et filiales mènent leurs activités sous la responsabilité du groupe, dans une dynamique de collaboration et de développement.

Ces nominations ouvrent une nouvelle étape dans l'organisation de BTE Engineering Group et dans la poursuite de ses ambitions dans les domaines de l'ingénierie, de l'électricité, de l'énergie, de la construction et des infrastructures.