La compagnie a lancé, le 14 octobre à Douala, sa première application mobile de souscription. Avec des offres à partir de 2 500 FCFA et des services dématérialisés, elle entend séduire une clientèle jeune et élargir la pénétration de l’assurance au Cameroun.

Souscrire une assurance sans se déplacer et depuis son smartphone : c’est la promesse de Zen’App, la nouvelle solution numérique de Zenithe Insurance. Présentée le 14 octobre 2026 à Douala, cette application marque une nouvelle étape dans la stratégie de modernisation de la compagnie. Placée sous le slogan « L’assurance au bout des doigts », elle ambitionne de simplifier l’accès aux produits assurantiels, en ciblant prioritairement les jeunes et les personnes aux revenus modestes.

Pour l’assureur, l’enjeu dépasse la simple digitalisation des services. Il s’agit de toucher des segments de population encore peu familiers de l’assurance et de contribuer à l’augmentation de son taux de pénétration au Cameroun, avec une perspective d’extension à d’autres marchés africains.

Des tarifs adaptés au pouvoir d’achat

L’un des principaux obstacles à l’accès à l’assurance reste son coût, particulièrement pour les populations disposant de revenus limités. Zenithe Insurance entend répondre à cette préoccupation en proposant, à travers son application, des produits présentés comme accessibles.

« Nous avons des produits relativement abordables, avec notre offre Mouse Safe à partir de 2 500 francs CFA, pour réussir à pénétrer le marché », explique Vanessa Che, épouse Mboule Ijeoma, sous-directrice marketing, communication et relations publiques de Zenithe Insurance.

La responsable précise que les primes proposées sont pensées en fonction des capacités financières des Camerounais, notamment des plus jeunes. À cette accessibilité tarifaire s’ajoute la possibilité d’effectuer une souscription à distance, à condition de disposer d’un appareil connecté compatible.

En réduisant les contraintes liées aux déplacements et aux démarches physiques, Zen’App entend rendre l’expérience client plus simple et plus souple. Une approche qui vise à rapprocher les services d’assurance des usages numériques désormais ancrés dans le quotidien.

Une solution pensée pour une génération connectée

Le choix de la jeunesse comme cible prioritaire repose sur un constat : le smartphone constitue un canal privilégié pour atteindre cette catégorie de consommateurs. Zenithe Insurance veut ainsi tirer parti de la progression des usages numériques pour familiariser davantage de jeunes avec les produits d’assurance.

« À l’ère du numérique et du marketing, il y a très peu de jeunes qui ne possèdent pas de smartphone. La plupart en ont un, et c’est la raison pour laquelle ils constituent notre cible prioritaire », souligne Vanessa Che.

La conception de l’application s’inscrit elle-même dans cette logique générationnelle. Le projet a mobilisé une équipe composée notamment d’étudiants, de stagiaires et de jeunes employés.

« C’est une initiative conçue par des jeunes, destinée aux jeunes disposant de faibles revenus, pour leur permettre d’être intégrés dans le secteur de l’assurance », ajoute-t-elle.

À travers cette démarche, la compagnie cherche à faire du numérique un outil d’inclusion, en facilitant l’accès à des produits qui peuvent encore sembler éloignés des préoccupations d'une partie de la population.

Sécurité et assistance, des enjeux décisifs

La dématérialisation des souscriptions pose toutefois la question de la sécurité des données et de la fiabilité du service. Sur ce point, Zenithe Insurance met en avant sa certification ISO 27001:2013 relative à la sécurité de l’information et le chiffrement des données saisies par les utilisateurs.

La compagnie reconnaît néanmoins que les incidents techniques ne peuvent être totalement exclus. Pour accompagner les clients, Zen’App intègre Amanda, un assistant numérique auquel ils peuvent adresser leurs questions, leurs requêtes et leurs difficultés. Un contact dédié est également disponible dans l’application, en complément du service client sur WhatsApp.

Ces dispositifs doivent permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un accompagnement malgré l’absence de contact physique au moment de la souscription. Leur efficacité constituera toutefois un élément important pour installer durablement la confiance des assurés.

La technologie au cœur de la vision de Zenithe

Le lancement de Zen’App traduit également la volonté de Zenithe Insurance de consolider son positionnement sur le terrain de l’innovation. Pour l’entreprise, qui revendique deux décennies d’activité, la transformation numérique participe à l’affirmation de son identité et de sa vision du marché.

« Pour Zenithe Insurance S.A., ce n’est pas seulement le temps de la maturité, c’est celui de l’affirmation d’une identité pionnière. Depuis deux décennies, nous ne nous contentons pas de suivre les évolutions du marché, nous les anticipons », déclare Sa Majesté Martin Maxwell Ndecham Chefon, administrateur-directeur général de la compagnie.

Le dirigeant insiste sur la place accordée aux nouvelles technologies dans le développement de l’entreprise, notamment à travers l’intelligence artificielle.

« À Zenithe Insurance, la technologie n’est pas une contrainte imposée, c’est une culture vécue. Dans le secteur des assurances, Zenithe s’est imposée comme un pionnier de la modernité. Notre vision s’incarne aujourd’hui dans l’intégration de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies de pointe », affirme-t-il.

Avec Zen’App, Zenithe Insurance entend donc conjuguer innovation technologique, accessibilité financière et élargissement de sa clientèle. Reste à savoir si cette nouvelle porte d’entrée vers l’assurance parviendra à convaincre les jeunes de franchir le pas de la souscription. L’évolution du nombre d’utilisateurs et des contrats effectivement souscrits permettra, à terme, d’apprécier la portée de cette initiative sur le marché camerounais.