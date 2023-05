CAMEROUN :: Région de l'Est : 15 Morts dans un accident de circulation :: CAMEROON

Camer.be a appris avec consternation, qu'un accident de la circulation a eu lieu cette après-midi du mardi 09 mai 2023, sur la Route nationale N°1.

Selon nos informations, c'est au niveau du village BINDIBA, à environ 25 kilomètres de Garoua-Boulaï,qu'un bus de la société de transport TOURISTIQUE EXPRESS, à destination de Ngaoundéré (région de l'Adamaoua), a fait un accident d'une gravité extrême

15 morts selon nos sources, et plusieurs blessés, dont certains dans un état préoccupant.

Plusieurs blessés ont été référés à l'hôpital de district de Garoua- Boulaï dans l'Est du pays. Et nos sources de préciser que le transporteur a affrété un autre bus depuis Meiganga, et que ce dernier assure la suite du voyage à destination de Ngaoundéré, aux passagers indemnes.

Des enquêtes détermineront l'origine de cet accident tragique.