Présents dans la plupart des bâtiments modernes, les ascenseurs exigent des compétences pointues pour leur pose, leur mise en service et leur entretien, sans jamais perdre de vue la sécurité.

BTE Engineering Group porté par Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen veut se positionner, avec BTE Elevators & Mobility, une entité consacrée aux ascenseurs, monte-charges et autres équipements de mobilité verticale. La nouvelle structure prévoit d'assurer l'installation, la mise en service, la maintenance préventive et corrective, ainsi que le diagnostic technique, en suivant les consignes des fabricants et la réglementation en vigueur.

Un tel domaine suppose des techniciens qualifiés, des procédures strictes et un outillage adapté. Le projet est aussi relié à BTE Engineering Academy, appelée à développer une filière de formation aux métiers de l'ascenseur et de la maintenance technique.

Autour de cette filiale, la stratégie du groupe s'appuie sur plusieurs autres entités liées aux infrastructures :

- BTE Construction : bâtiment et génie civil ;

- BTE Engineering & Design : études techniques et conception ;

- BTE Electrical & Energy : installations électriques et solutions énergétiques ;

- BTE Mechanical & HVAC : plomberie, climatisation et ventilation ;

- BTE Smart Building : domotique et gestion technique des bâtiments ;

- BTE Industrial Solutions : automatisation et maintenance industrielle ;

- BTE Engineering Supply : approvisionnement en matériels et composants ;

- BTE Engineering Academy : formation.

Un ascenseur n'est qu'une pièce d'un ensemble technique plus vaste. Son intégration dans un bâtiment passe par une coordination avec la conception, l'électricité et les contraintes de chantier. Cette proximité entre métiers pourrait favoriser la collaboration entre les entités du groupe.

La réussite du projet dépendra toutefois de plusieurs conditions : nouer des partenariats avec des fabricants, recruter des techniciens compétents et respecter les normes de sécurité.

Avec BTE Elevators & Mobility, le groupe vise une spécialisation technique dans un secteur où la qualité des interventions ne souffre aucun compromis.