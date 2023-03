Une Start Up camerounaise met au point un engrais biologique pour booster la production :: CAMEROON

Innovation: Une Start Up camerounaise met au point un engrais biologique pour booster la production des agriculteurs

L'une des leçons à retenir des différentes crises, qui ont frappé le monde ces quatre dernières années, est que, les pays ayant le mieux résistés aux effets dévastateurs sont ceux qui étaient les moins exposés aux importations de tout genre.

C'est ainsi que, lors de la crise russo-ukrainienne, l'Afrique notre continent et le Cameroun notre pays, ont vu une bonne partie de leur tissu économique être paralysée, du fait de la dépendance aux importations des céréales et aux engrais en provenance de Russie et d'Ukraine. Le président Sénégalais, Macky Sall est même allé plaider le sort de l'Afrique dans un conflit qui ne regarde pas le continent, du fait de la dépendance africaine aux céréales et aux engrais russes et ukrainiens.

C'est donc pour palier à cette défaillance africaine et camerounaise qu'un Camerounais, fort d'une expérience en Thaïlande dans le domaine des engrais, décide de produire un engrais biologique, qu'il va appeler Farm-Miracle qui met à la disposition des agriculteurs camerounais et africains, un engrais organique.

Farm-Miracle est un engrais organique conçu par des ingénieurs africains spécialement pour toutes les végétations, herbe , fleurs et plantes . Cet engrais est fabriqué à partir de la décomposition de matières organiques en aérobiose. Il contient de l'azote, du phosphore et du calcium parmi les autres minéraux dont il dispose.

Les avantages de cet engrais que de nombreux planteurs et agriculteurs du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la Rd Congo, du Nigeria, du Benin et ou de Guinée Conakry utilisent dans leurs champs: Equilibre le Ph du sol et élimine les mauvais produits chimiques des engrais industriels; donne des feuilles et un feuillage sains. Active les micro-organismes dans le sol; structure le sol, donne une meilleure floraison et augmente les rendements, pour des feuilles plus vertes, plus fortes.

Les particularités de l’engrais Farm Miracle

Il est naturel, sans produits chimiques et sans danger pour l'utilisateur, la plante et l’environnement. Il est rentable, moins cher et réduit les coûts. Il n'expire pas, produit des durées de conservation plus longues en ce qui concerne les fruits et les plantes. Cela rend les cultures plus nutritives. Germination rapide, renforcement du système immunitaire, croissance rapide et saine, durée de conservation prolongée.

L’engrais Farm Miracle un engrais liquide sans produit et conservateur chimique, qui s'applique sur tout ce qui pousse sur le sol, céréales, légumes, arbres fruitiers, gazon, fleurs, etc. Il est formulé grâce à la nanotechnologie utilisant un processus de fermentation biologique de matériaux naturels. L’engrais Farm Miracle est sans danger pour l'environnement, la santé et l'eau; Il augmente la santé du rendement alimentaire (sécurité alimentaire) ainsi que la culture d'aliments sains (sécurité alimentaire). Pour un hectare, vous avez besoin de cinq litres d'engrais Farm Miracle.

Pour vous en procurer et tester dans vos champs et plantations:

Contacts

Technicien sur terrain:

+237651882303

+2376 50 70 67 60

+2376 50 66 93 93

Distributeurs

Yaounde: 00237 6 95207320

Douala: 00237 699389554

Ouest: 00237 6 50 70 67 60

Nord : 00237 6 50 66 93 93

Bamenda: 00237 6 51882303

Buea: 00237 6 77162181

Guinee Conakry :+224 622 39 74 11

Congo Kinshasa & Brazzaville: +243 997 427 311 & +243 978 393 999

Benin Parakou: +229 66 38 82 99

Nigeria:+234 816 044 2434

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087245737320&mibextid=ZbWKwL

Email: Nsuzannecarole@yahoo.fr